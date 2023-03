5 gute Gründe: Wie deine Karriere von Mentoren profitieren kann

Liebe Leserinnen und Leser, wer sich Biografien von erfolgreichen Menschen anschaut, merkt recht schnell, dass auch die ganz Großen von anderen Personen beeinflusst wurden: angefangen in der Antike, in der Sokrates für Platon ein wichtiger Lehrer war, bis in die Moderne, in der die Sängerin Rihanna von Plattenpapst Jay-Z manches dazugelernt hat.