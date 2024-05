Viele Arbeitnehmer:innen kennen das: Auf dem Schreibtisch stapeln sich die Unterlagen, die noch abgearbeitet werden müssen, und das Telefon steht nicht still. Dann ist es schwierig, sich eine ordentliche Pause mit einer ausgewogenen Mahlzeit zu genehmigen. So geht es nicht nur euch, sondern auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Er verrät in einer Doku, dass er sich immer dann besonders ungesund ernährt hat, wenn besonders viel Arbeit auf ihn wartete.

Anzeige Anzeige

Zuckerhaltige Snacks und noch mehr Arbeit

„Ich habe mir eine Flasche Tang gekauft, was ein Pulvermix für einen süßen Softdrink ist, den sie auch auf dem Mond dabeihatten. Statt zum Mittagessen zu gehen, habe ich mir dieses orange Tang-Pulver auf die Hand gestreut und abgeleckt, während ich weitergearbeitet habe“, verrät Bill Gates in der Dokumentation Der Mensch Bill Gates.

Anzeige Anzeige

Er fährt fort: „Eigentlich war dieses Zeug dazu gedacht, es in einen Becher zu geben und mit Wasser zu vermischen. Aber man kann diesen Schritt einfach überspringen, weil der Körper so viel Wasser hat und es einfach von der Hand lecken“. Durch diese „Ernährung“ konnte Gates mehr Zeit für seine Arbeit aufbringen, statt diese mit Mittagsessen zu verbringen.

Allerdings ist das keine Ernährungsweise, die zum Nachahmen einladen sollte.

Anzeige Anzeige

Eine gesunde Ernährungsweise für die Arbeit

Zwar mag der Zucker Gates einen kurzen Energieschub für die bevorstehende Arbeit gegeben und insgesamt Zeit eingespart haben, doch sollten Arbeitnehmer:innen im Alltag auf eine ausgewogene Ernährung achten. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sind Essen und Trinken im Arbeitsalltag entscheidend, um Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Nur wenn sich Arbeitnehmer:innen ausgewogen ernähren, können Krankheiten wie Adipositas und Diabetes vermieden werden. Dabei verweist das BMEL auch auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die die wichtigsten Eckpunkte für eine gesunde Ernährung zusammengestellt hat.

Anzeige Anzeige

Wichtig sind mindestens 1,5 Liter Wasser oder kalorienfreie Getränke wie Tee sowie viel Gemüse und Obst. Als Snack eignet sich auch eine kleine Handvoll Nüsse, die ihr tagtäglich zu euch nehmen könnt. Esst ihr in der Mittagspause etwa in der Kantine, solltet ihr auf Vollkornprodukte, Fisch und Milchprodukte zurückgreifen. Die DGE betont zudem, dass Mahlzeiten genossen werden sollten – selbst im stressigen Arbeitsalltag. Nehmt euch also Zeit für eure Mittagspause und geht die Arbeit danach mit neuer Energie an.

14 Bilder ansehen 14 Internetmilliardäre, die kein Schwein kennt Quelle: Tableau