„MISSION TO NET ZERO“ – Das GREENTECH FESTIVAL feiert Jubiläum in Berlin

Unter dem Motto „Mission to Net Zero“ sind zur Jubiläumsausgabe von Europas größtem Nachhaltigkeitsfestival alle zur Urban Tech Republic auf dem Areal des ehemaligen Berliner Flughafens Tegel eingeladen, die sich mit progressiven Zukunftsgedanken, Networking und Wissenstransfer an der bevorstehenden Transformation unserer Gesellschaft beteiligen wollen. Hier werden wegweisende grüne Technologien vorgestellt, diskutiert und gefeiert – und das an gleich drei Tagen!

Auf dem international besetzten Programm des GREENTECH FESTIVAL stehen die GREEN AWARDS, die GTF CONFERENCE sowie die GTF EXHIBITION. Neben prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft werden über 15.000 Besucher:innen, mehr als 190 Aussteller:innen und rund 120 Speaker:innen erwartet, die das Konzept einer klimaneutralen Zukunft mit Leben füllen.

Zum exklusiven Auftakt des diesjährigen GREENTECH FESTIVALS werden am 14. Juni innovative und herausragende Projekte, die den Umwelt- und Ressourcenschutz unterstützen, in einer glamourösen Abendveranstaltung mit den GREEN AWARDS prämiert. Vor geladenen Gästen erhalten die Preisträger:innen in den Kategorien Innovation, Start-up und Youngster einen der renommierten GREEN AWARD.

Was dich erwartet

Das zweitägige Programm der GTF CONFERENCE wird von einflussreichen Stimmen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft begleitet, die einer grüneren, klimaneutralen Zukunft den Weg bereiten. Auf der Bühne stehen unter anderem der schwedische Klimaforscher Johan Rockström, Bernhard Kowatsch, Gründer und Leiter des Innovation Accelerators beim United Nations World Food Programme (WFP), der kroatische Unternehmer Mate Rimac sowie Kate Brand, Chief Sustainability Officer bei Google, und Mamphela Ramphele, Co-President bei The Club of Rome. Politische Insights werden Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sowie Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) mit den Teilnehmer:innen der GTF CONFERENCE teilen.

Auch auf der parallel stattfindenden GTF EXHIBITION stehen am 15. und 16. Juni branchenübergreifende Diskussionen, technologische Innovationen, zukunftsweisende Projekte und grüne Lösungen im Vordergrund. Mit dabei sind innovative Start-ups und spannende Vorreiter:innen der Nachhaltigkeitsszene wie CEEZER, Sykell, Sustayn, Institutionen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) genauso wie multinationale Konzerne, etwa Audi, Vodafone, BCG, Julius Bär, Beiersdorf, Quantron, Lufthansa, Hansgrohe, Wirelane, E.ON, Ströer, Mubea, Electron Aviation, L’Oreál, Meta, Planted, Deutsche Bahn und Gmund. Sie stellen im Sinne des diesjährigen GTF-Mottos „Mission to Net Zero“ ihre Ideen, Meilensteine und Produkte auf dem Weg zu netto null Emissionen vor 2050 vor.

Ein Blick in die Zukunft der Mobilität bietet die GTF DRIVING EXPERIENCE. Wie sehen klimaneutrale Verkehrsmittel aus und wie fährt eigentlich ein E‑Motorrad? Auf den Landebahnen des ehemaligen Flughafens Berlin TXL stehen verschiedenste E‑Autos, E‑Motorräder und E‑Bikes für Testfahrten bereit – unter anderem machen Audi, E.ON, Skoda, Hyundai und Livewire die Transportmittel der Zukunft erlebbar.

Das GREENTECH FESTIVAL steht wie kein anderes Business-Event im Nachhaltigkeitsbereich für branchenübergreifende Diskussionen, grüne Lösungen und den Austausch progressiver Zukunftsgedanken. Als interdisziplinäre Plattform bietet das GTF drei Tage lang Raum für technologische Innovationen, Inspiration und Ideen. Sichere dir hier dein Ticket und sei dabei, wenn grüne Technologien geteilt, kontrovers diskutiert und würdig ausgezeichnet werden!

