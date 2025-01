Mit Gaskraftwerken gegen Dunkelflauten? Darum liegt Friedrich Merz daneben

Am frühen Abend des 12. Dezember 2024 stiegen die Preise für eine Megawattstunde im Day-Ahead-Börsenhandel auf mehr als 900 Euro. Üblich sind Preise deutlich unter 100 Euro. Ähnliche Preissprünge gab es zuvor auch am 6. November und danach am 20. Januar 2025.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte schnell die Schuldigen ausgemacht: den Kernkraftausstieg und den Ausbau der Erneuerbaren. „Wir sind jetzt wieder in einer Dunkelflaute“, sagte er gegenüber t-online. Deshalb müsse man so „schnell wie möglich“ 50 neue Gaskraftwerke in Deutschland bauen. Das sei sinnvoller, als „teuren Strom aus anderen Ländern“ einzukaufen.

Gaskraftwerke waren nur zur Hälfte ausgelastet

Zumindest das mit der Dunkelflaute stimmt: Am fraglichen Dezemberabend speisten On- und Offshorewindparks laut energy-charts.info gemeinsam nur kümmerliche 1,5 Gigawatt ein. Die Sonne war längst untergegangen, Photovoltaik fiel also komplett aus.

Wie wurde diese Stromlücke kompensiert? Die meiste Last schulterten die Gaskraftwerke mit 19 Gigawatt, dicht gefolgt von der Kohle in ähnlicher Größenordnung. 13 Gigawatt lieferte das Ausland. Für Merz hörte die Analyse offenbar an diesem Punkt auf. Wenn wir Strom einführen, kann das für ihn nur eines bedeuten: Die Grünen haben unser schönes Stromsystem kaputt gemacht.

Doch der Schein trügt. Tatsächlich waren die deutschen Gaskraftwerke selbst bei dieser extremen Wetterlage nur gut zur Hälfte ausgelastet, gemessen an der installierten Leistung. Steinkohle zu 40 Prozent, Braunkohle zu 76 Prozent (siehe Tabelle). Es stünde also satt und genug Kraftwerksleistung zur Verfügung.

Die letzten drei Dunkelflauten im Vergleich

6. November 2024 17:45 Uhr 12. Dezember 2024 17:45 Uhr 20. Januar 2025 17:45 Uhr EE-Anteil an der Last 12 % 13 % 17 % Preis MWh (Day Ahead) 820 € 936 € 583 € Kraftwerksauslastung Gas 47 % 52 % 50 % Steinkohle 74 % 39 % 44 % Braunkohle 80 % 76 % 73 % Netto-Import November Dezember Januar (27.1.) aus Dänemark 1206 GWh 1726 GWh 1172 GWh aus Frankreich 643 GWh 31 GWh 384 GWh

Quelle: energy-charts.info

Wenn aber zu wenige Kraftwerke nicht das Problem sind, können mehr Kraftwerke nicht die Lösung sein. In dem Maße, in dem weitere Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, müssen wohl auch einige neue Gaskraftwerke gebaut werden. Mit den Preisspitzen während der aktuellen Dunkelflauten hat das aber nichts zu tun.

Kommen wir zum nächsten Mythos: Wenn Wind und Sonne schwächeln, müssen wir Atomstrom aus Frankreich importieren. In der Tat hat Deutschland in diesem Winter unter dem Strich mehr Strom aus Frankreich bezogen als dorthin exportiert. Aus Dänemark kam aber eine vielfache Strommenge. Und warum importieren deutsche Versorger wohl so gerne Windstrom aus Dänemark? Weil er billiger ist. Das nennt sich Marktwirtschaft, Herr Merz.

Auch die Phasen mit negativen Strompreisen nehmen zu

Die Debatte über die extremen Preise verdeckt übrigens drei interessante Sachverhalte. Erstens: Sie dauern immer nur kurz. Am 12. Dezember etwa hatten sie sich bereits nach vier Stunden wieder gefangen. Zweitens: Durch den Ausbau der Erneuerbaren nehmen auch die Phasen mit extrem niedrigen oder gar negativen Preisen zu. Drittens: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Strompreise insgesamt wieder rückläufig. Kostentreiber war damals übrigens das knappe Erdgas.

Alles bestens also? Nicht ganz. Tatsächlich weisen die Preisspitzen auf ein Problem hin – allerdings auf ein ganz anderes, als Merz glaubt. Das ARD-Magazin Plusminus hat diverse Betreiber gefragt, warum ihre Kraftwerke nicht am Netz waren. Die meisten begründeten dies mit Wartungsarbeiten. Das mag in Einzelfällen so sein. Dass aber mitten im Winter der halbe deutsche Gaskraftwerkspark wegen Wartung ausfällt, erscheint ziemlich unwahrscheinlich. Der naheliegendere Verdacht: Viele Versorger ließen einen Teil ihrer Kraftwerke bewusst vom Netz, um mit dem Rest umso mehr an den hohen Preisen verdienen zu können.

