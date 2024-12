Mit KI gegen Online-Betrug: Mit diesem Tool soll der Chrome-Browser sicherer werden

Dieses neue Tool zur Betrugserkennung könnte schon bald in Google Chrome zur Verfügung stehen. (Foto: BigTunaOnline/Shutterstock)

Online-Betrug ist schon seit den Anfängen des Internets ein Problem. Die Methoden haben sich seither stetig weiterentwickelt, denn auch Cyberkriminelle nutzen KI-Tools, um ihre Maschen zu optimieren. Einer Bitkom-Auswertung zufolge ist mit 67 Prozent die große Mehrheit der Internetnutzer:innen in Deutschland im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität geworden. Der durchschnittlich entstandene Schaden liegt bei 262 Euro.

Um ihre Nutzer:innen zu schützen, führen immer mehr Software-Anbieter Erkennungssysteme ein, die automatisch vor Betrug schützen sollen. Erst kürzlich hat Microsoft einen „Scareware-Blocker“ für den Edge-Browser eingeführt, der mit Hilfe von maschinellem Lernen betrügerische Websites erkennen soll. Wie Android Authority berichtet, scheint Google jetzt mit einer entsprechenden Funktion nachzuziehen, die zunächst in Chrome Canary getestet wird.

KI soll mehr Schutz vor Cyberkriminalität bieten

Google hat bereits ein neues KI-gestütztes Betrugserkennungssystem für seine Pixel-Telefone eingeführt. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass der Tech-Konzern erwägt, eine ähnliche Technologie auch in Chrome einzuführen. Ein neues Flag in Chrome Canary deutet darauf hin, dass der Browser KI einsetzen wird, um den Inhalt und die Absicht von Websites zu analysieren und so betrügerische Aktivitäten zu erkennen.

Die Chrome-Funktion verwendet ein großes Sprachmodell, um das Branding und den Zweck von Websites zu bewerten. Dadurch sollen verdächtige Websites identifiziert werden, die möglicherweise legitime Marken imitieren oder versuchen, persönliche Daten zu stehlen. Die Analyse erfolgt direkt auf dem Endgerät, wodurch Datenschutzbedenken ausgeschlossen werden können.

Das neue Feature wird zunächst in Chrome Canary getestet

Chrome Canary ist eine experimentelle Browserversion, die speziell für Developer:innen entwickelt wurde. Sie enthält die neuesten Funktionen und Updates, die in den anderen Versionen von Chrome noch nicht verfügbar sind. Neben einer höheren Geschwindigkeit zeichnet sich Canary aber auch durch Instabilität aus. Denn nicht immer sind die implementierten Funktionen wirklich ausgereift.

Chrome Canary dient daher als eine Art Testfläche. Neue Features werden implementiert und eine Zeit lang getestet. Eine Garantie, dass die KI-gestützte Betrugserkennung bald in der regulären Browserversion verfügbar sein wird, gibt es daher nicht. Sollte sich die neue Funktion allerdings bewähren, stehen die Chancen gut, dass in Zukunft alle Nutzer:innen des Chrome-Browsers darauf zugreifen und dadurch betrügerische Websites direkt erkennen können.

