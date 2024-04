Nachbarn nerven? Mit diesem Smart-Device könnt ihr endlich zurück ärgern

Wie kann es eigentlich sein, dass bei grob 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, immer genau die über mir wohnen, die vorzugsweise nachts und am Wochenende Stepptanz üben und sich auch sonst höchst störend verhalten?

Konstruktiv wäre es in einer solchen Situation natürlich, nach oben zu gehen, das Gespräch zu suchen – und das Beste zu hoffen. Wer es ein wenig passiv-aggressiver mag, klopft mit dem Besenstiel gegen die Decke – und hofft das Beste. Und wer einfach alles brennen sehen will – baut sich ein Nerv-Device.

Mit dem Tallywhacker machst du deine Nachbarn fertig

Tallywhacker – zu deutsch: Schniedel – nennt ein findiger Reddit-User das Gerät, das er einzig und allein gebaut hat, um seine Nachbarn von oben so richtig in den Wahnsinn zu treiben. Dafür wird ein Feder-Türstopper in unregelmäßigen Abständen von 5 bis 30 Sekunden von einem Plastikbogen angestoßen.

Das Ergebnis ist die Vibration einer starken Feder, die direkt auf den Untergrund übertragen wird. Dem 21. Jahrhundert entsprechend fügt sich das Device dank einer Arduino-Plattform in das Smarthome seines Erstellers ein und kann durch ein entsprechendes Voice-Kommando an- beziehungsweise ausgeschaltet werden.

Der Plastikbogen des Tallywhacker wird von einem Motor angetrieben, der eigentlich in Fernlenkautos verbaut ist, Feder-Türstopper sind für wenige Euro erhältlich und dankenswerterweise hat der Ersteller den Arduino-Code auch zur Verfügung gestellt – wer seine eigenen Nachbarn quälen will, kann sich den Apparat also recht einfach nachbauen.

Und weil der Mensch – stepptanzende Nachbarn hin, Tallywhacker her – schließlich zivilisiert ist und so etwas wie ein ästhetisches Bewusstsein hat, hat der Erfinder gleich noch eine Abdeckung für den Tallywhacker aus dem 3D-Drucker hinzugefügt. Das sieht ja sonst auch nicht aus – was sollen da die Nachbarn denken?

Bei aller Begeisterung für dieses kreative Projekt möchte t3n jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir keine Haftung übernehmen, falls ihr den Tallywhacker nachbauen und in der Folge wohnungslos werden solltet.

