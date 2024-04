Nachhaltige Energie für dein Zuhause dank innovativer Balkonkraftwerke

Mit den zunehmenden Sonnenstunden gewinnt die Thematik nachhaltiger Energieerzeugung an Bedeutung. Balkonkraftwerke, als zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen der Energiewende, ermöglichen dir die unkomplizierte Eigenproduktion und das Speichern von Strom, selbst in städtischen Umgebungen, in denen der Platz knapp ist. Mit ihrer einfachen Installation und der Möglichkeit, selbst bei nicht so gutem Wetter Strom zu erzeugen, bieten sie eine flexible und umweltfreundliche Lösung für die Energieversorgung.

Umweltfreundlich und kostensparend

Anker Innovations Anker Innovations ist ein weltweit führender Anbieter von Ladetechnologie und entwickelt einzigartige Elektronikprodukte mit seinen sieben Marken: Anker, Anker SOLIX, AnkerWork, AnkerMake, eufy, soundcore und Nebula.

Unabhängig von individuellen Platz- und Budgetanforderungen rechnet sich die Investition in ein Balkonkraftwerk: Dank regionaler und nationaler Förderungen erzeugst du jährlich bis zu 2.184 Kilowattstunden Strom, was nicht nur über 600 Euro pro Jahr an Stromkosten spart, sondern auch einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen leistet. Diese ökonomischen Vorteile werden durch langfristige Garantien einiger Hersteller verstärkt, die eine zuverlässige und nachhaltige Stromerzeugung gewährleisten. Balkonkraftwerke sind also nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel.

Solarpower zum Greifen nah

Zum Start der sonnigen Jahreszeit bringt Anker SOLIX Bundles mit gleich vier Solarpanels in einem Komplettpaket heraus, darunter das weltweit erste 2.000-Watt-Balkonkraftwerk mit Speicher. Mit zwei Anker SOLIX Solarbanks und einem Wechselrichter gewinnst du maximale Energie aus der Sonne, selbst bei bewölktem Himmel. Das ermöglicht vielseitige Anwendungen, von deiner solarbetriebenen Outdoor-Küche über Work- und Gaming-Sessions im Freien bis hin zum Camping, dem Laden von Elektrofahrzeugen und schließlich der Notstromversorgung.

Optimale Leistung mit dem neuen Dual-System

Die vier Panels ermöglichen stets die maximale Leistungsausbeute, sei es durch unterschiedliche Ausrichtungen für den Vor- und Nachmittag oder als Sonnenlicht-Sammler an bewölkten Tagen. Zwei Anker SOLIX Solarbanks speichern nicht direkt genutzte Energie effizient. Insgesamt werden bis zu 3.200 Wattstunden erzeugt, womit je nach Nutzungsverhalten ein ganzer Tag an Energiebedarf abgedeckt ist. Die moderne LFP-Akkutechnik sorgt für eine lange Lebensdauer, mit mindestens 6.000 Ladezyklen – doppelt so viel wie der Branchendurchschnitt – und hoher Beständigkeit gegen Staub und Regenwasser.

Eine Übersicht der aktuellen Anker SOLIX Modelle findest du hier:

Anker SOLIX RS40B : Standardvariante mit vier Photovoltaik-Modulen, je 410 Watt und einer Gesamtleistung von 1.640 Watt

Anker SOLIX RS40P : m it vier monokristallinen Solarpanels, je 445 Watt und einer theoretischen Gesamtleistung von bis zu 1.780 Watt

: m Anker SOLIX RS50P: das leistungsstärkste Bundle mit je 540 Watt pro Solarpanel und insgesamt 2.160 Watt Gesamtleistung

Entdecke smarte Balkonenergie