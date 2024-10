Nachhaltigkeit und Effizienz vereinen: Wie circulee das IT-Management revolutioniert

Globant, eines der weltweit führenden IT-Beratungsunternehmen, stand genau vor dieser Aufgabe und fand mit circulee einen Partner, der nicht nur die Umwelt schont, sondern gleichzeitig die Performance sicherstellt. Das Unternehmen suchte nach einem Weg, die IT-Hardware ihrer global agierenden Teams effizienter zu managen.

Da Mitarbeitende in einem dynamischen Umfeld oft mobil arbeiten, sind eine schnelle Hardwarebereitstellung und reibungslose IT-Abläufe essenziell. Ein IT-Partner, der diesen Anforderungen gerecht wird, war entscheidend. Hier kam circulee ins Spiel – ein Anbieter von hochwertiger, wiederaufbereiteter IT-Hardware.

Die Herausforderung: Nachhaltigkeit und Flexibilität vereinen

Globant suchte nach einer Möglichkeit, IT-Kosten zu reduzieren und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, ohne dabei die Flexibilität oder die Geschwindigkeit der Bereitstellung zu beeinträchtigen. Besonders kritisch war die zeitnahe Bereitstellung von Geräten für neue Mitarbeitende – denn ein verspäteter Laptop kann schnell zu einem finanziellen Verlust führen.

Darüber hinaus war es notwendig, die Hardware nahtlos in das bestehende IT- und Procurement-Setup zu integrieren, das auf einem modernen MDM-System basiert. Nur so konnte sichergestellt werden, dass alle Geräte remote bespielt und konfiguriert werden können.

Die Lösung: circulee – wiederaufbereitete IT-Hardware mit vollem Service

Globant entschied sich für circulee, um seine IT-Hardware europaweit zu sourcen und zu deployen. circulee bietet generalüberholte Geräte, die sofort einsatzbereit in das MDM-System integriert werden können, was eine hundertprozentige Remote-Bereitstellung ermöglicht. Diese Zusammenarbeit führte nicht nur zu einer CO₂-Einsparung von rund 20.000 Kilogramm (was etwa 47 Inlandsflügen entspricht), sondern auch zu einer Reduktion der Hardwarekosten um 40 Prozent.

Neben den ökologischen Vorteilen punktet circulee vor allem mit seiner schnellen und zuverlässigen Lieferung. Während herkömmliche Lieferprozesse oft mehrere Wochen dauern, konnte circulee die Lieferzeit von 14 Tagen auf nur 72 Stunden verkürzen. Dies stellt sicher, dass Globants Berater jederzeit mit funktionierender Hardware ausgestattet sind und keine Ausfallzeiten entstehen.

Hohe Effizienz und digitale Prozesse

Ein weiterer entscheidender Punkt für Globant war die einfache und effiziente Verwaltung der Geräte. Durch die digitale Integration von circulee in Globants IT- und Verwaltungssysteme wird die Administration stark vereinfacht. Über das circulee Cockpit kann Globant jederzeit auf Rechnungen, technische Informationen und Support zugreifen – sei es, um Lieferadressen kurzfristig zu ändern oder schnell zusätzliche Geräte zu bestellen.

Fazit: Nachhaltigkeit ohne Kompromisse

Die Zusammenarbeit von Globant und circulee zeigt, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können. Durch die Wahl von wiederaufbereiteter IT-Hardware hat Globant nicht nur seine Kosten und CO₂-Emissionen reduziert, sondern auch die Flexibilität und Geschwindigkeit im IT-Management deutlich gesteigert. Dies ist ein Vorzeigebeispiel für die Zukunft der IT-Beschaffung – grün, effizient und flexibel.

Dies ist ein Vorzeigebeispiel für die Zukunft der IT-Beschaffung – grün, effizient und flexibel.