Nasa-Mission Europa Clipper: Warum der Jupiter-Mond Astronomen so fasziniert

Wir wissen seit mehr als vier Jahrhunderten von der Existenz Europas, aber die meiste Zeit davon war der viertgrößte Mond des Jupiters nur ein kleiner Lichtpunkt in unseren Teleskopen – ein heller, seltsamer Begleiter des Riesen in unserem Sonnensystem. In den letzten Jahrzehnten nahmen Astronominnen und Astronomen ihn mit Teleskopen genauer unter die Lupe und sechs Raumsonden flogen in seine Nähe. Dabei zeigte sich: Europa ist nicht wie unser Mond.

Sein Herz ist eine Kugel aus Metall und Gestein, umgeben von einem Salzwasserozean, der mehr als doppelt so viel Wasser enthält wie die Ozeane der Erde. Er ist von einer zerklüfteten Decke aus gebrochenem Eis umgeben, die gelegentlich aufzubrechen scheint und Wasserfahnen in die dünne Atmosphäre des Mondes spuckt.

Damit zog Europa Planetenforschende, die sich für die Geophysik fremder Welten interessieren, in ihren Bann. All das Wasser und die Energie – sowie Hinweise auf Elemente, die für den Aufbau organischer Moleküle unerlässlich sind – eröffnen eine weitere außergewöhnliche Möglichkeit: In den Tiefen seines Ozeans, vielleicht in unterirdischen Seen oder unter eisigen Oberflächenschloten, könnte Jupiters großer, heller Mond Leben beherbergen.

„Könnte es also auch auf Europa Leben geben?“

„Wir glauben, dass dort überall Ozean ist“, sagt Bob Pappalardo, Planetenforscher am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Pasadena, Kalifornien. „Im Grunde gibt es überall auf der Erde, wo es Wasser gibt, auch Leben. Könnte es also auch auf Europa Leben geben?“

Pappalardo steht seit mehr als zwei Jahrzehnten hinter den Bemühungen, ein Raumschiff zu Europa zu schicken. Jetzt erfüllt sich seine Hoffnung endlich: Noch in diesem Jahr plant die NASA den Start des Europa Clipper, des größten Raumschiffs, das jemals für den Besuch eines anderen Planeten entwickelt wurde. Die fünf Milliarden US-Dollar teure Mission soll Jupiter im Jahr 2030 erreichen. Sie wird vier Jahre lang den Mond untersuchen, um herauszufinden, ob er Leben beherbergen könnte. Nach zwei Jahren wird die Mission Juice der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) folgen. Sie ist vergangenes Jahr gestartet und soll ebenfalls nach Lebensbedingungen suchen, allerdings auch auf anderen geheimnisvollen Jupitermonden.

Keine der beiden Missionen wird eine endgültige Antwort auf die Frage nach außerirdischem Leben liefern. „Wenn wir nicht wirklich großes Glück haben, werden wir nicht feststellen, ob es dort Leben gibt, aber wir können herausfinden, ob alle Bedingungen für Leben gegeben sind“, sagt die Planetengeologin Louise Prockter vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, die im Clipper-Kamerateam mitwirkt.

Für Menschen ist der Mond Europa ein unwirtlicher Ort

Die Bestätigung solcher chemischen, physikalischen und geologischen Merkmale auf Europa würde künftige Erkundungen rechtfertigen. Nicht, weil sich Menschen auf der Oberfläche niederlassen könnten – sie ist viel zu rau, zerklüftet, kalt und verstrahlt für unsere empfindlichen Körper –, sondern um dort zu landen und nach außerirdischen Lebensformen zu suchen. Die Entdeckung von irgendetwas, das auf Europa lebt, wäre ein starker Beweis für einen alternativen Weg, auf dem Leben entstehen könnte. Es würde bedeuten, dass Leben auf der Erde keine Ausnahme ist. Wir wüssten, dass wir Nachbarn in der Nähe hätten – selbst, wenn sie mikrobiell wären –, und das würde es sehr wahrscheinlich machen, dass wir im Kosmos nicht allein sind.

„Wenn die Aussichten auf Leben – die Aussichten auf riesige Ozeane – zum Greifen nahe sind, muss man einfach hingehen“, sagt Nicholas Makris, Direktor des MIT Center for Ocean Engineering. Er setzt Akustik und andere innovative Methoden zur Beobachtung und Erkundung großer Wasserflächen ein. Makris leitete ein Team von Forschenden, das vorschlug, mit einem Raumschiff auf Europa zu landen und mithilfe von Schallwellen zu erkunden, was sich unter dem Eis befindet; er hofft immer noch, dass eines Tages eine Landefähre dorthin fliegen wird. „Man muss es herausfinden. Jeder will es wissen“, sagt er.

Die Entdeckung des Mondes Europa

Lange bevor er zum kosmischen Ziel des Jahres wurde, spielte Europa bereits eine herausragende Rolle für unser Verständnis des Sonnensystems. Das begann mit der Entdeckung: Der italienische Astronom Galileo Galilei richtete eines Nachts im Januar 1610 sein geniales, selbst gebautes Teleskop – auf Jupiter und entdeckte drei helle kleine Punkte in seiner Nähe.

Galilei nahm an, dass er weit entfernte Sterne sah, die nur scheinbar nah waren. Doch in der nächsten Nacht bemerkte er dieselben drei hellen kleinen Sterne – allerdings auf der anderen Seite des Planeten. Bei darauffolgenden Beobachtungen entdeckte er ein weiteres helles Licht, das ebenfalls in der Nähe wanderte, sich aber weigerte, die Seite des Jupiters zu verlassen. In einer kurzen Abhandlung mit dem Titel Sidereus Nuncius (Sternenbote), die er im März 1610 veröffentlichte, berichtete Galilei, dass er vier Welten gefunden habe, die den Jupiter umkreisten, ähnlich wie Merkur und Venus die Sonne. (Astronominnen und Astronomen betrachten den Jupiter und seine Trabanten zu der Zeit als eine Art Minisonnensystem.) Galilei gab den Welten die Namen I, II, III und so weiter und nannte sie die „Mediceischen Planeten“. Heute werden sie als „Galileische Monde“ bezeichnet. Damit beobachtete ein Wissenschaftler das erste Mal direkt, wie kleine Welten etwas anderes als die Erde oder die Sonne umkreisten – ein starker Beweis für die damals noch umstrittene These, dass Planeten die Sonne umrunden, nicht umgekehrt.

Die Namensrechte für diese vier Jupitermonde gingen letztlich allerdings an den deutschen Astronomen Simon Marius, der behauptete (aber nicht beweisen konnte), dass er sie einige Wochen vor Galilei entdeckt hatte. Auf Vorschlag von Johannes Kepler schlug Marius 1614 vor, die Monde Io, Callisto, Europa und Ganymed zu nennen – nach den vier Geliebten des Jupiters (griechisch: Zeus) aus der antiken Mythologie.

91 weitere Jupiter-Monde und wahrscheinlich noch viele mehr

Diese Monde waren nur die ersten, die Astronominnen und Astronomen in der Umlaufbahn des Jupiters entdeckt hatten: Im Dezember 2023 galt die Existenz von 91 weiteren Monden als gesichert – und wahrscheinlich gibt es noch viele mehr. Während die ersten vier Monde rund sind und einfachen Bahnen folgen, sind die neueren Entdeckungen vielfältiger. Einige kreisen in unberechenbaren Schwärmen oder in umgekehrter Richtung; einige waren Asteroiden, die Jupiter im Vorbeiflug eingefangen hat; andere entstanden durch Kollisionen. Es gibt so viele Objekte um Jupiter, dass die Internationale Astronomische Union den Jupitersatelliten keine Namen mehr gibt, es sei denn, sie haben einen bedeutenden wissenschaftlichen Wert.

Auch Europa war jahrhundertelang kaum mehr als ein Fleck, der sich von einer Seite des Jupiters zur anderen zu bewegen schien. Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden vernünftige Schätzungen von Europas Durchmesser und Masse – etwas kleiner als Merkur oder der Erdmond, aber größer als Pluto. Und das von der Oberfläche reflektierte Licht war heller, als zu erwarten gewesen wäre. Würde Europa unseren Mond am Nachthimmel ersetzen, wäre unser Trabant ein wenig kleiner, würde aber fünfmal heller leuchten.

In den 1950er-Jahren begann die Forschung, ferne Objekte nicht mehr als helle kosmische Kuriositäten zu betrachten, sondern als reale Welten. Sie fing an, Fragen zur Zusammensetzung und Entstehung zu stellen. In seinem 1952 veröffentlichten Buch The Planets (Die Planeten) schlug der Astronom Harold Urey vor, dass Wassereis im äußeren Sonnensystem reichlich vorhanden sei, weil sich die Körper dort so fern von der Sonne gebildet hätten, dass es nie so warm wurde, dass das Eis hätte verdampfen können. In den 1960er-Jahren begannen Spekulationen, zum Teil auf der Grundlage früher Messungen des Infrarotspektrums, dass die außergewöhnliche Reflexion Europas tatsächlich auf Eis zurückzuführen sei. Doch der Beweis dafür war schwierig.

Fokus auf die eisigen Monde

Stephen Ridgway, heute Astronom am NOIRLab der National Science Foundation in Tucson, Arizona, hörte Anfang der 1970er-Jahre als Doktorand zum ersten Mal von potenziell eisigen Monden im äußeren Sonnensystem. Carl Pilcher, ein promovierter Forscher, den er auf einer Konferenz kennengelernt hatte, erzählte ihm davon. „Wir denken, dass sie Eis haben sollten, weil sie kalt sind und reflektieren, aber ist es Wasser? Ist es Kohlendioxideis? Ist es eine andere Art oder eine Mischung?“, erinnert sich Ridgway an dessen Frage.

Ridgway hatte ein innovatives Instrument entwickelt, das das Spektrum einer weit entfernten Lichtquelle erfassen konnte, und setzte es bei nächtlichen Beobachtungen mit einem Teleskop am Kitt Peak Observatory in Arizona ein. Jedes Element und jedes Molekül absorbiert und emittiert eine einzigartige Sammlung von Licht verschiedener Wellenlängen. Diese Spektren sind wie Fingerabdrücke und offenbaren die Zusammensetzung kosmischer Körper. Pilcher schlug vor, das Instrument zur Beobachtung von Europa zu verwenden.

Die beiden dachten, es würde eine Woche dauern, um ein brauchbares Spektrum von einem der Jupitermonde zu erhalten. „Ich habe es in einer Nacht, vielleicht zweien, geschafft“, erinnert sich Ridgway. Er zeigte Pilcher die Daten, der legte sie seinem Berater Tom McCord vor. Ihre im Dezember 1972 in Science veröffentlichten Analysen legten nahe, dass Europas Oberfläche mindestens zur Hälfte, möglicherweise sogar vollständig mit Wassereis bedeckt ist. (Sie bestätigten auch, dass Ganymed und Callisto, beide größer als Europa, ebenfalls Eis auf ihrer Oberfläche haben).

1972: Foto von Europa

Ein Jahr später flog die im März 1972 gestartete Raumsonde Pioneer 10 ausreichend nahe an Europa vorbei, um ein Foto zu machen. Das körnige Bild zeigte genug, um die Entsendung von Pioneer 11 zu rechtfertigen. Die startete 1973 und schaute – auf ihrem Weg zum Saturn und dann aus dem Sonnensystem heraus – bei Europa vorbei.

1979 lieferte die Raumsonde Voyager 2 bessere Bilder. Die Fotos zeigten eine glatte, helle Oberfläche, die von langen linearen Markierungen und niedrigen Erhebungen durchzogen war. In einem NASA-Papier von 1980 beschrieben die Forschenden, dass Europa „wie eine zerbrochene Eierschale“ aussah, und verglichen den Mond mit einer weißen, mit Filzstift bekritzelten Billardkugel. Ein Nature-Artikel aus dem Jahr 1983 assoziierte eine natürliche Zamboni-Eismaschine mit der Oberfäche.

Bei der 1989 gestarteten Mission Galileo, die die Jupiteratmosphäre und die Zusammensetzung Europas und anderer Monde untersuchen sollte, kam es zu Komplikationen: Die Hauptantenne der Raumsonde ließ sich nicht ausfahren, wodurch weniger Daten zur Erde übertragen werden konnten.

Aber die Daten, die die Erde erreichten, zeigten unter anderem ein stark schwankendes Magnetfeld. Eis ist ein schlechter Leiter, aber flüssiges Salzwasser nicht, und die magnetischen Schwingungen von Europa deuteten darauf hin, dass sich unter der Oberfläche etwas bewegt. Die Messwerte passten zu der Vorstellung von einem globalen Ozean, der durch die Gezeitenkräfte von Jupiter und seinen Begleitmonden gedrückt, gezogen und aufgeheizt wird. Sie stimmten auch mit früheren theoretischen Vorhersagen über flüssiges Wasser in der Nähe der Oberfläche von Eismonden überein. „Wir sind ziemlich sicher, dass es dort einen Ozean gibt“, sagt Planetengeologin Prockter, „aber es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um etwas wirklich Exotisches handelt, das wir nicht verstehen.“ Zurückzufliegen sei der einzige Weg, um sicher zu sein, sagt sie.

Erkenntnisse zur Entstehungszeit von Europa

Andere Bilder von Galileo bestätigten, was Teleskopbeobachtungen schon lange vermuten ließen: dass Europa trotz des hohen Alters ein jugendliches Aussehen hat. Der Mond entstand wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie Jupiter und der Rest des Sonnensystems, vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, doch seine Oberfläche ist – wie die ältesten Krater zeigen – weniger als 100 Millionen Jahre alt. „Für uns Normalsterbliche ist das eine lange Zeit“, sagt Prockter, „aber geologisch gesehen wurde sie gestern geboren. Die Oberfläche ist sehr, sehr jung.“ Die Risse und Spalten auf Europa deuten darauf hin, dass riesige Eisplatten auf der Oberfläche zusammenstoßen, auseinanderbrechen, sich unter- und übereinander schieben und wieder gefrieren.

Je länger die Wissenschaftler:innen auf Europa blickten, desto mehr Rätsel tauchten auf – wie die Fragen rund um die oft paarweise auftretenden dunklen Erhebungen, die die Oberfläche wie ein Gemälde von Jackson Pollock überziehen. Vielleicht stammen sie von Eisvulkanen oder Geysiren oder von Rissen, in denen flüssiges Wasser aus unterirdischen Becken aufstieg, gefror und zerbröckelte, als sich die Öffnung wieder schloss. Vielleicht sind sie auch durch Subduktion entstanden, die auf der Erde im Rahmen der Plattentektonik auftritt, wenn eine riesige Eisschicht unter eine andere rutscht und zerbröckelt. „Ich weiß nicht mehr, wie viele verschiedene Modelle es für die Entstehung dieser Landformen gibt, aber wir wissen wirklich nicht, wie sie entstanden sind“, sagt Prockter. „Das liegt zum Teil daran, dass die Geologie auf der Erdgeologie basiert, die aber nicht mit der Erde vergleichbar ist.“

Eindrucksvolles Bild von Europa

Ein besonders eindrucksvolles Bild von Europa, das die Raumsonde Juno im September 2022 aufgenommen hat, zeigt die dem Jupiter zugewandte, in Sonnenlicht getauchte Seite von Europa. Die Oberfläche des Mondes ist mit Rissen, Schlieren und Graten bedeckt, in denen Wasser aus dem darunter liegenden Ozean aufsteigen oder bestrahltes Oberflächenmaterial absinken könnte. Es zeigt auch die „Chaos-Terrains“ – bemerkenswert chaotische Bereiche, die darauf hindeuten, dass riesige Eisstücke abgebrochen sind, sich bewegt haben und wieder gefroren sind, was den Verdacht auf geologische Aktivitäten ähnlich der Plattentektonik auf der Erde erhärtet.

Der kurze zweistündige Vorbeiflug von Juno konnte jedoch weder die Frage beantworten, wie diese Merkmale entstanden sind, noch die Existenz eines tiefer liegenden Ozeans bestätigen. „Die Voyager-Mission hat Europa von einem Licht am Himmel in eine geologische Welt verwandelt, und dann hat die Galileo-Mission die Umwandlung in eine Ozeanwelt vollzogen“, sagt Diana Blaney, Geophysikerin am JPL, die das Clipper-Team leitet, das mit einem Bildspektrometer Moleküle auf Europas Oberfläche identifizieren soll. „Hoffentlich wird Clipper die Transformation in eine habitable Welt bringen.“

Geophysik fürs Leben

Forschende suchen seit Langem nach Anzeichen für Habitabilität im Sonnensystem. Lander und Rover haben auf dem Mars Hinweise auf flüssiges Wasser gefunden, das meist längst verschwunden ist, sowie organische Moleküle, die Kohlenstoff enthalten, oft in Ketten oder Ringen. Die Bausteine biologischer Organismen – einschließlich Nukleinsäuren und Proteine – enthalten alle Kohlenstoff, weshalb Wissenschaftler:innen begeistert sind, wenn sie organische Moleküle finden. Ihre Existenz könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Vorläufer des Lebens bilden konnten.

Aber es reicht nicht aus, nur vielversprechende Teile an Ort und Stelle zu haben. Jede außerirdische Spezies müsste auch einen Weg finden, um zu wachsen und zu überleben. So weit von der Sonne entfernt, ist Fotosynthese wahrscheinlich unmöglich. Die Organismen müssten sich zwangsläufig mit chemischer Energie versorgen, ähnlich wie mikrobielle Extremophile in der Nähe der Schwarzen Raucher und hydrothermalen Schlote am Meeresboden von Mineralien und Methan leben.

Ob Leben auf Europa möglich ist, hängt von der Geophysik des Mondes ab, sagt Lynnae Quick, Geophysikerin am Goddard Space Flight Center der NASA. Sie ist sogar der Meinung, dass das eine ohne das andere nicht möglich ist. Europa scheint die notwendigen Zutaten für Leben zu beherbergen. Aber genauso wenig, wie sich Zutaten in Küchen spontan auf die richtige Weise zu einem Gericht verbinden, werden sie sich auf Europa zu Leben verbinden. Andere Kräfte müssen greifen: Der Mond muss sich verschieben und zusammendrücken, Wärme ist erforderlich, um die Mineralien auf dem Meeresboden mit dem Salzwasser zu vermischen – ebenso wie mit den bestrahlten Partikeln, die von der eisigen Oberfläche herabsickern. „Wir brauchen etwas, um den Topf umzurühren, und ich denke, dass die geophysikalischen Prozesse das tun“, sagt Quick, deren Diplomarbeit über Kryovulkanismus in fremden Welten zu ihrer Einstellung bei Clipper führte. Sie ist besonders begeistert von der Idee, Taschen mit warmem, salzhaltigem Wasser zu finden, die direkt unter der Oberfläche eingeschlossen sind und Leben beherbergen könnten.

„Europa ist mein Lieblingskörper im Sonnensystem“, gesteht Quick. Aber auch andere Ozeanwelten seien vielversprechende Orte für die Suche nach Anzeichen von Leben. Dazu gehöre Enceladus, ein kleiner Saturnmond, der wie Europa eine eisige Kruste mit einem darunter liegenden Ozean hat. Bilder der Cassini-Mission aus dem Jahr 2005 zeigen, dass Geysire am Südpol von Enceladus Wasser und organische Moleküle in den Weltraum spucken und damit den äußersten Ring Saturns speisen.

Europa ist jedoch größer als Enceladus, und es ist wahrscheinlicher, dass seine Oberfläche von Eisplatten bedeckt ist, die sich ähnlich wie die tektonischen Platten der Erde bewegen. Diese Art von Aktivität würde dazu beitragen, die Zutaten für Leben zu kombinieren. Auf Ganymed, einem weiteren Jupitermond und dem größten des Sonnensystems, gibt es wahrscheinlich ebenfalls einen flüssigen Ozean, der jedoch zwischen zwei Eisschichten liegt. Ohne eine Schnittstelle zwischen Wasser und Mineralien ist Leben weniger wahrscheinlich. Auch auf Titan, dem größten Saturnmond, sei vermutlich ein Flüssigwasserozean unter einer Eiskruste zu finden, so Quick, die ebenfalls für Dragonfly arbeitet – eine Mission, die 2028 starten und Titan erforschen soll.

Die Instrumente der Sonde Clipper

Um nach Anzeichen und Signalen für Habitabilität zu suchen, wird Clipper neun Hauptinstrumente einsetzen. Diese werden Bilder von der Oberfläche machen, nach Wasserfahnen suchen, mit dem Bodenradar die Eishülle vermessen und nach dem darunter liegenden Ozean fahnden sowie präzise Messungen des Magnetfelds vornehmen.

Die Sonde wird nahe genug am Mond vorbeifliegen, um Proben aus seiner dünnen Atmosphäre zu entnehmen, und sie wird mit Massenspektrometrie die Moleküle in den Gasen identifizieren. Ein weiteres Instrument wird es den Forschenden ermöglichen, Staub von der Oberfläche zu analysieren, der durch Meteoritenkollisionen in die Atmosphäre geschleudert wurde. Mit etwas Glück werden sie feststellen können, ob dieser Staub von unten stammt – aus dem eingeschlossenen Ozean oder aus unterirdischen Seen, die im Eis gefangen sind – oder von oben, als Fragmente, die von den heftigen Vulkanen auf dem nahe gelegenen Mond Io migriert sind. Beide Szenarien wären für die Planetengeologie interessant – wären die Moleküle jedoch organisch und kämen von unten, könnte das bedeuten, dass Leben auf Europa existiert.

Die ESA-Mission Juice wird über ein ähnliches Instrumentarium verfügen. Wissenschaftler:innen der beiden Teams treffen sich regelmäßig, um zu planen, wie sie die Daten gemeinsam auswerten können, wenn sie in fünf oder sechs Jahren ankommen. „Das ist wirklich sehr gut für die Forschenden in der planetarischen Gemeinschaft“, sagt Lorenzo Bruzzone, ein Telekommunikationsingenieur an der Universität von Trient, der das Radarteam der Juice-Mission leitet. Er ist seit Langem an den Bemühungen beteiligt, Europa und den Rest des Jupitersystems zu erreichen.

Da Juice auch die anderen Galileischen Monde besuchen werde, auf denen es Ozeane gebe, so Bruzzone, könnten die Daten dieser Mission mit denen von Clipper kombiniert werden, um ein umfassenderes Bild der geologischen Prozesse und der potenziellen Habitabilität aller Ozeanwelten zu erhalten. „Wir können die Unterschiede in der unterirdischen Geologie analysieren, um die Entwicklung des Jupitersystems besser zu verstehen“, sagt er. Diese Unterschiede könnten zum Beispiel erklären, warum drei der Galileischen Monde als Eiswelten entstanden sind, während der vierte, Io, zu einer vulkanischen Höllenlandschaft wurde.

Im Vorbeiflug

Um sicherzustellen, dass die Instrumente funktionieren, wenn sie dort ankommen, mussten die Ingenieur- und Konstruktionsteams beider Missionen eine ganze Reihe von Herausforderungen bewältigen. Viele davon drehen sich um das Thema Energie: Auf Europa treffen weniger als fünf Prozent der Sonneneinstrahlung, die die Erde erreicht. Clipper begegnet dem Problem mit gigantischen Sonnenkollektoren, die bei voller Ausdehnung 30 Meter überspannen werden. (Ein früherer Vorschlag für eine Mission zu Europa sah nukleare Batterien vor, aber diese Idee war zu teuer und wurde schließlich verworfen.)

Darüber hinaus ist das Magnetfeld Jupiters mehr als 10.000 Mal stärker als das der Erde und beschleunigt energiereiche Teilchen rund um den Planeten, sodass eine intensive Strahlungsumgebung entsteht. Die Strahlung kann jede Messung stören, Signale in digitales Schneetreiben verwandeln und die Integrität der Instrumente gefährden.

Um das Anreichern von Strahlungsschäden zu verlangsamen, wird Clipper Europa nicht umkreisen, sondern innerhalb von vier Jahren etwa 50 Mal vorbeifliegen und sich dabei dem zerstörerischen Strahlungsfeld immer weiter nähern. Der dichteste Vorbeiflug wird die Sonde nur knapp 26 Kilometer über die Oberfläche führen.

Die ersten Übertragungen werden dann Generationen vorbereitet haben. Einige der Personen, die vor Jahrzehnten die Grundlagen für die Mission gelegt haben, sind bereits verstorben. Makris vom MIT erzählt, dass ihm Ron Greeley sagte, die Raumfahrt überdauere Generationen. Der Planetengeologe und NASA-Berater schlug Missionen zum Mond vor und trat vehement für eine Mission zu Europa ein. „Er verglich es mit dem Bau einer Kathedrale.“ Prockter merkt an, dass sie Ende 60 sein wird, wenn die Daten von Clipper vorliegen. „Ich werde meine gesamte Karriere mit Clipper verbracht haben“, sagt sie. Quick ist mit 39 Jahren eines der jüngsten Mitglieder des Wissenschaftsteams.

Viele der an Clipper beteiligten Wissenschaftler:innen – darunter Pappalardo, Prockter und Quick – überlegen bereits, wie sie ihre Erkenntnisse für künftige Missionen zu anderen Welten nutzen können. Letztlich, so Planetenforscher Pappalardo, hoffe er, dass Clipper genug Beweise findet, um eines Tages das Aussenden eines Landers zu rechtfertigen. Die Beobachtungen der Mission könnten den Wissenschaftlern sogar Aufschluss darüber geben, wo die Landung erfolgen soll: „Das wäre ein Ort, von dem wir sagen würden, dass wir genau dort wirklich etwas von dem Zeug unter der Oberfläche aufsammeln, es mit einem Mikroskop untersuchen, es in ein Massenspektrometer geben und den nächsten Schritt gehen sollten, nämlich nach Leben zu suchen.“

Der Text stammt von Stephen Ornes. Er ist US-Wissenschaftsjouranlist und berichtet über Themen aus den Bereichen Astronomie, Physik, Mathe und Krebs-Forschung. Die Übersetzung dieses Artikels lieferte Jo Schilling, Redakteurin der deutschen Ausgabe der MIT Technology Review.

Die besten Bilder aus dem Weltall

