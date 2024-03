Pflege-KI: Nvidia zeigt künstliche Intelligenz, die sich um Patienten kümmert

25 Tools von Nvidia sollen in den kommenden Jahren Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und vor allem Patient:innen helfen. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Medizinisches Personal kann diese Tools nutzen, um sich im Arbeitsalltag zu entlasten und komplizierte Forschungen zu vereinfachen – sei es vor Ort oder in der Cloud. Patient:innen hingegen können von der KI betreut werden.

KI-Helfer für Patienten

Die KI soll im täglichen Umgang mit Patient:innen unterstützen. Nvidia zeigt in einer Demo, wie eine junge Frau nach einer OP einen Videoanruf mit einer KI führt. Die KI, auch als Vermittler bezeichnet, erkundigt sich bei der Patientin, wie es ihr geht und ob sie ihre Medikamente abgeholt hat.

Dabei stellt die Patientin Rückfragen, etwa ob die verschriebene Medizin Penizillin enthält, und die KI antwortet. Das Ganze nennt Nvidia Hypocratic AI, also hippokratische KI.

„Mit generativer KI können wir die dringlichsten Nöte des Gesundheitswesens adressieren. Wir können Personalmangel mildern und den Zugang zu hochqualitativer medizinischer Fürsorge erhöhen“, so Munjal Shah, Mitgründerin und CEO von Hippocratic AI. Sie sagt weiter: „Nvidias Technologie ist essenziell, um die Dialoggeschwindigkeit zu erreichen, damit Patienten sich eine natürliche, emotionale Verbindung mit Hippocratic AIs Gesundheits­vermittler aufbauen können.“

Auch für die Pharmaindustrie interessant

„Zum ersten Mal in der Geschichte können wir die Welt der Biologie und der Chemie in einem Computer abbilden, was computergestützte Pharmaforschung ermöglicht“, heißt es von Kimberly Powell, Vizepräsidentin des Gesundheitswesens bei Nvidia. Sie fährt fort: „Indem wir Unternehmen im Gesundheitswesen dabei helfen, KI-Lösungen ganz einfach zu integrieren und zu managen, können sie die volle Kraft der generativen KI nutzen.“

