Gewinne ein Homematic IP Smart-Home-Set im Wert von 590 Euro und spare damit bis zu 33 Prozent an Heizkosten*!

Smarte Weihnachten mit Homematic IP

Derzeit steht Heizkosten sparen ganz oben auf der Wunschliste. Wer dies effizient erreichen möchte, muss nicht bibbernd auf seiner Couch sitzen. Viel sinnvoller und weitaus komfortabler ist es, das Zuhause bedarfsgerecht zu heizen. Soll heißen: Dort, wo du dich gerade aufhältst, herrscht deine persönliche Wohlfühltemperatur. In ungenutzten Räumen wird die Temperatur dagegen abgesenkt, um kostbare Energie zu sparen. Smarte Heizkörperthermostate von Homematic IP erledigen das ganz automatisch für dich. Du genießt einfach perfekt temperierte Räume und freust dich über die niedrigere Gas- oder Stromrechnung.

Wie es funktioniert? Ganz einfach! In der kostenlosen Homematic IP App legst du in wenigen Schritten fest, zu welchen Zeiten welche Räume deines Zuhauses beheizt werden sollen. Falls du doch einmal früher als geplant nach Hause kommst, lässt du dein Heim einfach von unterwegs schon mal warm werden: Über die App kannst du die smarten Thermostate von überall steuern. Fensterkontakte helfen den Thermostaten außerdem dabei, zu erkennen, wenn du lüftest. Dann wird die Temperatur blitzschnell herunter geregelt, um nicht zum Fenster hinaus zu heizen. So macht Energiesparen einfach Spaß!

Im Gewinnspielpaket sind ein Homematic IP Access Point, vier Heizkörperthermostate – Evo, vier Fenster- und Türkontakte – optisch und zwei Wandthermostate enthalten.

Entdecke mehr smarte Lösungen

Du willst das Homematic IP Smart-Home-Set gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei eQ-3 , dem Sponsor des heutigen Gewinns.

*In Kombination mit Fenster- und Türkontakten sowie abhängig von Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebäudes und der bestehenden Heizungsanlage.