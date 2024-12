Mach mit und gewinne ein Homematic IP Smart-Home-Set im Wert von über 600 Euro, mit dem du bis zu 33 Prozent an Heizkosten* sparen kannst! Smarte Weihnachten mit Homematic IP – dein Weg zu einer gemütlichen und sparsamen Weihnachtszeit! In Zeiten steigender Energiepreise ist das Thema Heizkosten sparen aktueller denn je. Doch wer sagt, dass du dafür auf Komfort verzichten musst? Mit den smarten Heizkörperthermostaten von Homematic IP genießt du immer die perfekte Wohlfühltemperatur – genau dort, wo du dich gerade aufhältst. Und das Beste: In ungenutzten Räumen wird die Temperatur automatisch abgesenkt, um Energie zu sparen. So wird dein Zuhause effizient und komfortabel beheizt, ohne dass du selbst aktiv werden musst! Im Gewinnpaket enthalten sind: 1 Homematic IP Access Point

4 Heizkörperthermostate – Evo

4 Fenster- und Türkontakte – optisch

2 Wandthermostate

Wie funktioniert das? Ganz unkompliziert: Mit der kostenlosen Homematic IP App legst du individuell fest, wann und welche Räume beheizt werden sollen. Spontane Planänderung? Kein Problem! Mit der App kannst du die Heizung auch von unterwegs aus steuern. Und dank Fensterkontakten wird die Temperatur sofort gesenkt, wenn ein Fenster zum Lüften geöffnet wird – damit keine kostbare Energie verloren geht.

Du willst das Homematic IP Smart-Home-Set gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei eQ-3 , dem Sponsor des heutigen Gewinns.

Zum Gewinnspiel

*In Kombination mit Fenster- und Türkontakten sowie abhängig von Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebäudes und der bestehenden Heizungsanlage.