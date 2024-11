OpenAI-Insider verraten: Der KI-Agent Operator soll schon bald erscheinen

Zahlreiche Unternehmen, die an künstlichen Intelligenzen arbeiten, konzentrieren diese Arbeit derzeit auf sogenannte KI-Agenten. Vereinfacht gesagt sind das Programme, die deutlich komplexere Aufgaben bewältigen können als Chatbots wie ChatGPT. So können KI-Agenten etwa euren Computer steuern und installierte Programme selbstständig bedienen, um die von euch gestellten Aufgaben zu lösen.

OpenAI: Wann soll der KI-Agent Operator erscheinen?

An einem solchen KI-Agenten soll auch OpenAI derzeit arbeiten, wie Insider:innen Bloomberg verraten haben. Das Tool trägt intern noch den Codenamen Operator und soll schon kurz vor der Veröffentlichung stehen. Aktuell verfolgt OpenAI laut den Insider:innen den Plan, den KI-Agenten schon im Januar 2025 vorzustellen und zu veröffentlichen.

Zum Release soll der KI-Agent zunächst für Entwickler:innen über die Research-Preview bereitstehen. Wann und ob der KI-Agent auch für Privatnutzer:innen zur Verfügung steht, verrieten die OpenAI-Insider:innen nicht. Allerdings sprechen die Funktionen des OpenAI-KI-Agenten dafür, dass dies zu einem anderen Zeitpunkt geplant sein könnte.

Denn Operator soll in der Lage sein, euren Computer zu steuern und anhand weniger Prompts eigenständig Code zu schreiben, Programme zu bedienen und sogar Reisen für euch zu buchen. Gerade der letzte Punkt deutet darauf hin, dass OpenAI auch Privatanwender:innen Zugriff auf den KI-Agenten geben will. Vermutlich aber erst, wenn die Preview für Entwickler:innen erste Erfolge zeigt.

OpenAI soll gleichzeitig an mehreren KI-Agenten arbeiten. Eines der Tools soll Aufgaben in einem Webbrowser ausführen können und als Allzweck-KI-Agent fungieren. Dabei könnte es sich schon um Operator handeln, der für euch Reisen buchen kann. Allerdings ist nicht bekannt, was die beiden anderen KI-Agenten von OpenAI im Vergleich mit Operator leisten können.

So könnt ihr auch lokal eine KI betreiben

