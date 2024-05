OpenAI schließt Partnerschaft mit Reddit ab – was das für dich bedeutet

Die Social-Media-Plattform Reddit gehört laut dem SWR „zu den ganz Großen im Netz“, täglich rund 50 Millionen Nutzer:innen füllen die Diskussionsforen zu praktisch allen Themen mit gehörig Leben.

Reddit: Ähnliche Vereinbarung bereits mit Google

Eine solch große Zahl von Nutzer:innen ist auch für die führenden KI-Unternehmen interessant, denn viele Nutzer:innen bedeuten viele Daten – und die brauchen OpenAI und Co., um ihre KI zu trainieren.

OpenAI hat jetzt einen Vertrag über den Zugriff auf Echtzeitinhalte über die Daten-API von Reddit unterzeichnet. Das bedeutet, dass Diskussionen von der Website aus in ChatGPT und anderen OpenAI-Produkten angezeigt werden können. Reddit hatte bereits Anfang des Jahres eine ähnliche Vereinbarung mit Google geschlossen, diese hatte angeblich einen Wert von 60 Millionen US-Dollar.

In den Pressemitteilungen von Reddit und OpenAI zur neuen Partnerschaft erwähnte keines der beiden Unternehmen das Thema Trainingsdaten. Dieses Detail unterscheide sich laut The Verge vom Deal mit Google, wo Reddit ausdrücklich erklärte, dass es Google „effizientere Möglichkeiten zum Trainieren von Modellen“ geben werde. Interessant ist diesbezüglich allerdings, dass OpenAI-CEO Sam Altman auch Anteilseigner von Reddit ist.

In der Vergangenheit reagierte Reddit oft entschlossen auf Unternehmen, die seine Daten zum Trainieren von KI-Modellen nutzen wollten. Es drohte unter anderem damit, Google-Webcrawlern den Zugriff auf die Website zu verweigern.

Reddit bekommt Zugriff auf KI-Werkzeuge

Teil der neuen Partnerschaft ist auch, dass Reddit jetzt KI-Werkzeuge für die Nutzer:innen und Moderator:innen seiner Foren einsetzen kann. Zudem werde OpenAI ein Werbepartner der Social-Media-Plattform. „OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzer:innen helfen, Reddit-Communitys zu entdecken und sich dort zu engagieren“, hieß es in einer gleichlautenden Ankündigung auf den Blogs beider Unternehmen am Donnerstag.

Bleibt abzuwarten, wie die Reddit-Nutzer:innen auf diese Nachricht reagieren. Diese sind bekannt dafür, die Entscheidungen der Reddit-Führungskräfte lautstark zu kommentieren. Im Juni 2023 wurden deshalb mehr als 7.000 Subreddits deaktiviert, nachdem Benutzer:innen gegen die Änderungen der API-Preise von Reddit protestiert hatten.