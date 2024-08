OpenAI soll Project Strawberry noch im Herbst vorstellen

OpenAI könnte bereits im Herbst ein neues KI-Produkt vorstellen, das derzeit noch unter dem Namen Project Strawberry geführt wird. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die für die Lösung komplexer Probleme entwickelt wurde.

Sie soll leistungsfähiger als bestehende KI-Modelle wie ChatGPT sein, dafür aber auch mehr Ressourcen benötigen und langsamer arbeiten. Die Ergebnisse sollen so genauer sein und keine Halluzinationen enthalten. Das ist ein Problem aktueller KI-Chatbots, die oft Dinge erfinden und als Fakten präsentieren.

Strawberry soll nicht halluzinieren und Matheaufgaben lösen können

Strawberry soll außerdem mathematische Probleme lösen können, mit denen das Modell zuvor nicht trainiert worden war. Auch damit haben KI wie ChatGPT zu kämpfen.

Mithilfe welcher Verfahren Strawberry diese Herausforderungen lösen soll, ist momentan nicht bekannt. Es könnte sich dabei aber um eine Anwendung oder Erweiterung der Prozessüberwachung handeln, spekuliert The Information, wo zuerst über den Zeitplan berichtet wurde. Dieses Verfahren hatte OpenAI bereits im Mai 2023 in einem Artikel vorgestellt.

So könnte Strawberry eingesetzt werden

Wofür genau OpenAI Strawberry einsetzen will, ist noch unklar. Möglich wäre eine Integration in ChatGPT; dafür könnte eine sogenannte Destillation zum Einsatz kommen, also eine vereinfachte Version des Modells.

Laut eines Insiders wird Strawberry bereits verwendet, um Trainingsdaten für Orion zu generieren. Orion soll das nächste große Sprachmodell von OpenAI werden, an dem derzeit ebenfalls gearbeitet wird.

Strawberry soll nicht mehr oder deutlich weniger halluzinieren, weil es mit qualitativ hochwertigen Daten trainiert werden soll. Von Insidern will The Information außerdem erfahren haben, dass Strawberry bereits im Sommer dieses Jahres den nationalen Sicherheitsbehörden in den USA vorgeführt wurde.

