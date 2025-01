Orange FM: Dieses Modul macht den Gameboy zum Radio

In einem Video zeigt der Youtuber Orange Boy FM, wie er seinen alten Gameboy mithilfe eines neuen Moduls umfunktioniert. Statt der üblichen Platine mit einem Spiel enthält es ganz andere Technik. Darunter fällt die FM-Radio-Funktion mit 64 bis 108 Megahertz, ein Stereo-Kopfhörerverstärker am Modul sowie eine interne Antenne und der Support einer externen Antenne.

Außerdem gibt es einige Menü-Optionen, Voreinstellungen und eine manuelle Sendersuche, die ihr über den Bildschirm des Gameboys bedienen könnt.

Im Video hört man allerdings recht deutlich, dass sich die alten Lautsprecher des Nintendo-Handhelds nicht gut eignen, um Musik oder Radiosendungen anzuhören. Wer auf den kratzigen Sound verzichten möchte, kann aber immer noch seine Kopfhörer anstecken.

Nur für erfahrene Bastler geeignet

Die Technik, mit der ihr FM-Radiosender über Lautsprecher oder Kopfhörer hören könnt, gibt es in einem Gadget-Shop zu kaufen. Allerdings ist das Radio-Modul nur in Form zweier Do-it-yourself-Kits erhältlich. Der Entwickler schreibt auf seiner Webseite, dass sich sein Kit an erfahrene Bastler richtet.

Bei der günstigeren Version für etwa 30 Euro bekommt ihr eine Platine samt aufgespielter Software und die entsprechenden Bauteile, müsst aber noch an ein paar Stellen selbst löten. Für rund 60 Euro sind einige Stellen vorgelötet – aber auch hier müsst ihr trotzdem noch einiges nach einem DIY-Guide fertig basteln.

Auf der Webseite könnt ihr nachsehen, ob euer Gameboy-Modell mit der Cartridge kompatibel ist. Darunter fallen neben dem klassischen Gameboy der Gameboy Pocket, Color, Advance, Advance SP und einige weitere Modelle.

