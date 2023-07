Teurere Tradinggebühren: Will die EU Anleger schützen oder bevormunden?

Aktien oder ETF-Anteile zu kaufen, kostet Kund:innen von Trade Republic, Justtrade, Smartbroker und Co. nichts oder nur wenige Euro. Die Anbieter können so günstige Konditionen anbieten, weil sie von den Handelsplätzen, an die sie die Kundenaufträge vermitteln, eine Rückvergütung kassieren. Payment for Orderflow (PFOF) heißt dieses System.