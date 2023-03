Phishing mit ChatGPT: Diese Betrugsmasche solltet ihr kennen

Eine neue Betrugsmasche setzt auf die Beliebtheit der OpenAI-Lösung ChatGPT. Wie die Sicherheitsexpert:innen von Bitdefender Labs berichten, versuchen Kriminelle, mithilfe einer Plattform mit einer gefälschten Version der KI-Software ChatGPT an Geld und Benutzerdaten zu kommen. Dabei übernimmt der Chatbot den Kontakt – und in der weiteren Kommunikation versuchen offenbar menschliche Betrüger in einem Callcenter die Opfer am Telefon zu überreden, Geld unter anderem in Kryptowährungen zu investieren und zu überweisen.

Dazu werden Mails verschickt, die zur Nutzung von ChatGPT einladen – doch es handelt sich dabei eben nicht um das normale OpenAI-Produkt. Über den eingebetteten Link werden die Opfer auf die gefälschte Plattform geleitet, wo sie mit der betrügerischen Version des Bots chatten können.

Derzeit zielt, so berichten es die Bitdefender-Expert:innen, die Phishing-Masche vor allem auf Dänemark, Deutschland, Australien, Irland und die Niederlande ab. Im Rahmen des Dialogs stellt der Bot dann Fragen zur E-Mail-Adresse (mit dem Ziel der Verifizierung) sowie zur persönlichen Situation und den Hintergründen – schon das ist reichlich ungewöhnlich. Zudem stellt der Bot allgemeine Fragen zur Beschäftigungssituation und der Arbeitszufriedenheit, die der Nutzende aus vorgegebenen Alternativen beantworten kann.

Fake-ChatGPT: Anlagetipps und Kreditkartenbetrug

Danach bietet der Chatbot noch Anlagetipps für Investmentgeschäfte an und versucht, den Kunden in ein persönliches Telefonat mit einem Callcenter zu verwickeln. Das Callcenter ist offenbar in Großbritannien ansässig und versucht, Nutzer:innen zur Investition in Kryptowährungen, Öl und internationale Aktien zu überreden. Dazu werden die Kreditkartendaten abgefragt mit der Begründung, das Geschäft nur so in Echtzeit umsetzen zu können (was freilich in Zeiten von Instant Payment nicht stimmt).

Die Website verspricht einen Verdienst von bis zu 10.000 US-Dollar im Monat über Investments und gibt vor, die Finanzmärkte zu analysieren und den Nutzer bei der Auswahl von Investitionen zu unterstützen.

Natürlich ist all das unseriös und Nutzer:innen sollten ChatGPT ausschließlich über die Original-Domain bei OpenAI nutzen. Auch eine Webseite für Überweisungen, die in keinerlei Form ChatGPT oder die vermeintlichen Finanzberater des britischen Unternehmens Import Capital erwähnt, sollte bei allen die Alarmglocken schrillen lassen.

