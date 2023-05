Reddit: Mit dieser Funktion wird das Teilen von Posts einfacher – auch in Insta-Storys

Wie die Betreiber der Social-Media-Plattform Reddit in einem Blogpost am Dienstag bekannt gegeben haben, kann man ab jetzt deutlich leichter als bisher Subreddits samt Inhalten und Kommentaren in anderen Apps teilen.

„Funktion war veraltet“: Reddit soll zugänglicher werden

Generell arbeitet man bei Reddit derzeit daran, die Plattform einfacher zugänglich und weniger kompliziert nutzbar zu machen. Das wird auch höchste Zeit. Schließlich sind täglich mehr als 57 Millionen Menschen auf der Plattform aktiv. 13 Milliarden Inhalte – von Bildern über Videos bis hin zu Umfragen – sind mittlerweile online.

In besagtem Post räumen die Verantwortlichen ein, dass sie es User:innen bisher ganz schön schwer gemacht haben, Inhalte weiterzuleiten: „Wenn wir ehrlich sind, war die Funktion veraltet und es waren viele Schritte nötig, um etwas aus Reddit zu teilen.“

Damit soll es jetzt aber ein Ende haben. Mit einer neuen „Shared Link“-Funktion ist es möglich, die Inhalte von Subreddits mitsamt Kommentaren in einen Sticker zu verwandeln, den man problemlos teilen kann, beispielsweise in Instagram-Storys oder WhatsApp-Chats. Dabei können sich Anwender:innen anhand einer Bildvorschau orientieren, was genau geteilt wird.

Neue Funktionen auf Reddit: One-Tap-Screenshot und Embed-Toolbox

Man kann Inhalte jetzt auch teilen, ohne das eigene Reddit-Alias bekannt zu geben. Durch das „Share Sheet“ werden die am häufigsten genutzten Apps der Nutzer:innen gleich vorgeschlagen, so muss man zum Teilen der Inhalte Reddit nicht verlassen.

Mit Hilfe eine One-Tap-Funktion lassen sich Screenshots erstellen, die man verschicken kann, ohne das jeweilige Bild auf dem Handy zu speichern. Das heißt, es wird nicht nur ein Bild geteilt, sondern damit auch ein Link, der zu dem entsprechenden Inhalt auf Reddit führt.

Aber nicht nur Privatpersonen, auch Publisher können jetzt viel leichter Reddit-Embeds in Online-Artikel einbauen. Dafür stellt die Plattform eine Toolbox zur Verfügung.

Man muss lediglich die URL des entsprechenden Posts in die Textzeile eingeben und erhält im Anschluss einen funktionierenden Embed-Code. Auch dabei hat man in einer Vorschaufunktion Kontrolle über die Größe und weitere Anzeigeoptionen des eingefügten Grafik-Links im Text. Alle Informationen zum neuen Embed-Tool finden sich hier.

