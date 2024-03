Erlebe den Shopware Community Day 2024

In wenigen Wochen, am 15. und 16. Mai, wird das außergewöhnliche E‑Commerce-Event seine Neuauflage erleben und wieder Hunderte Entwickler:innen, Händler:innen, Agenturen und E‑Commerce-Enthusiast:innen in Duisburg zusammenbringen.

Doch was macht den Shopware Community Day (SCD) eigentlich so einzigartig? Und, was viel wichtiger ist, warum solltest du ihn keinesfalls verpassen? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Community Days der vergangenen Jahre.

2011 fand die Veranstaltung erstmals statt – als kleine Hausmesse mit ein paar Hundert Besucher:innen. Inzwischen ist sie zu einem etablierten E‑Commerce-Festival geworden, eine Feier von Innovation, Kreativität und Gemeinschaft.

Außergewöhnlicher Rahmen

Das liegt zum einen an dem Rahmen, in den der Veranstalter den SCD immer wieder einbettet. Ein DeLorean, der die neueste Shopware-Version aus der Zukunft abholt? Darth Vader, der auf unseren Superhelden Shopman trifft? Eine Beerdigungs­zeremonie für ein veraltetes System? Der Chinesische Nationalzirkus, der für eine atemberaubende Show sorgt? Beim Shopware Community Day ist keine Idee zu wild und das Unerwartete, Neue und Innovative, der Drang, Grenzen zu sprengen, sind Normalität.

Auch mit der Auswahl der Speaker:innen hat Shopware stets ins Schwarze getroffen. Inspirierende Vorträge von Größen wie Steve Wozniak, Dirk Nowitzki, Judith Williams und vielen, vielen mehr sind beim Shopware Community Day ganz normal.

Was aber trotz des außergewöhnlichen Rahmen­programms im Vordergrund steht, ist der Community-Gedanke, dieser einmalige Spirit, der das gesamte Event umgibt und praktisch greifbar ist.

Darum solltest du beim #SCD24 dabei sein

Der diesjährige Shopware Community Day markiert den Beginn einer neuen Ära im Onlinehandel – und du bist nicht nur ein wertvoller Bestandteil davon, sondern das Herzstück. Der SCD ist eine Hommage an dich und die leidenschaftliche Community, die Shopware immer vorantreibt und gemeinsam den E‑Commerce von morgen gestaltet. Wir freuen uns darauf, diese Zeit mit dir zu verbringen und einen SCD voller Inspiration, Austausch und E‑Commerce zu erleben.

Tauche ein in die Zukunft des E‑Commerce

Der Shopware Community Day 2024 findet in diesem Jahr erneut an zwei Tagen statt, am 15. und 16. Mai 2024 im Landschaftspark Duisburg-Nord. Du kannst dabei selbst entscheiden, ob du an einem oder an beiden Tagen dabei sein möchtest.

Tech Day (15. Mai) – Technologie, Entwicklung und Open-Source-Community

Beim Tech Day tauchen wir tief in die technologischen Entwicklungen ein, die bereits heute unsere digitale Welt von morgen prägen. Dieser Tag ist eine Hommage an unsere weltweite Community von Entwickler:innen und Partner:innen, die zusammenkommen, um Ideen auszutauschen, Wissen zu teilen und den einzigartigen Pioniergeist von Shopware zu feiern. Unsere Open-Source-Prinzipien sind nicht nur eine Philosophie, sondern auch der Motor unserer Innovationen. Erlebe, wie diese Prinzipien ein Netzwerk aus Expertise und Verbindungen schaffen, das große Ideen zum Leben erweckt.

Commerce Day (16. Mai) – Trends, Innovationen und Insights für den digitalen Handel

Der Commerce Day setzt die Umsetzung technologischer Visionen in konkrete, geschäfts­transformierende Lösungen ins Rampenlicht. Anstatt sich ausschließlich mit der Diskussion fortschrittlicher Ansätze zu begnügen, geht es an diesem Tag darum, diese Lösungen zu testen, zu erleben und ihre Auswirkungen zu spüren, um neue Horizonte im E‑Commerce zu erschließen. Lass dich selbst davon überzeugen, wie die neuesten B2B- und B2C-Innovationen nicht nur den Status quo herausfordern, sondern auch die Grenzen des Möglichen für ambitionierte Händler:innen neu definieren. Der Commerce Day bietet dir die Gelegenheit, zukunftsweisende Lösungen zu entdecken, die konkrete Ergebnisse liefern und den digitalen Handel neu gestalten.

Gemeinsam den E‑Commerce gestalten

Du siehst, warum sich Entwickler:innen, Händler:innen oder E‑Commerce-Fans den Shopware Community Day auf keinen Fall entgehen lassen dürfen, um gemeinsam die Zukunft zu prägen.