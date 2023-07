Siesta im Büro: Was sagt das Arbeitsrecht eigentlich dazu?

Liebe Leserinnen und Leser, die vergangenen Tage waren hierzulande dermaßen heiß, dass sich viele Deutsche an das Klima von Mittelmeerstaaten erinnert gefühlt haben. Kein Wunder also, dass schnell die Idee einer Siesta nach spanischem Vorbild aufkam und hitzig debattiert wurde. Sinn und Zweck ist es, während der hohen Temperaturen in der Tagesmitte die Arbeit für mehrere Stunden niederzulegen. Doch ist das arbeitsrechtlich überhaupt möglich?