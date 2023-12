Keine Lust auf Silvester? 3 Videospiele, mit denen ihr euch gut ablenken könnt

Es kann viele Gründe geben, keine Lust auf die Feierei rund um Silvester zu haben. Die alle aufzuzählen, wäre müßig. Und eigentlich bedarf es auch keiner Erklärung – wenn man keine Lust hat, ins neue Jahr zusammen mit vielen Menschen zu starten, ist das eben so.

Doch unter Umständen führt das an den Feiertagen dazu, dass man viel Zeit hat – und manchmal auch etwas Melancholie. Videospiele können da wunderbare Möglichkeiten sein, dieser Tristesse für ein paar Stunden zu entkommen – besonders dann, wenn es Spiele sind, die auf unterschiedliche Weise herausfordernd sind.

Wir wollen daher drei Games empfehlen, in denen ihr viele vergnügliche Stunden verbringen könnt. Ob nun an Silvester oder nicht – diese Spiele werden euch auf jeden Fall ablenken.

Lies of P

Lies of P ist eines dieser Spiele, mit denen man sich ganz wunderbar aufregen kann. Wenn der Endgegner euch mal wieder besiegt hat, obwohl ihr es nun schon zum zehnten Mal probiert habt, zum Beispiel. Aber aus dieser Verzweiflung entsteht doch immer wieder ein neuer Antrieb: Es muss doch irgendwie zu schaffen sein!

Wer schonmal ein Dark Souls oder Elden Ring gespielt hat, wird wissen, worauf er sich mit Lies of P einlässt. Das Spiel ist ein sogenanntes Soulslike, das eure ganze Aufmerksamkeit erfordert. Denn jeder Kampf ist hier eine Herausforderung. Eine Unachtsamkeit und das Spiel wird euch direkt bestrafen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Die Prämisse dieses Spiels ist dabei genauso absurd die genial: Ihr steuert Pinocchio, der in diesem Spiel aber nicht aus Holz besteht, sondern aus Metallresten. Genauso wie sein Märchen-Vorbild kann auch dieser Pinocchio nicht lügen. Der Unterschied zwischen Videospiel und Buch wird aber deutlich, wenn diese Puppe seine Waffen schwingt, um gegen gigantische Gegner zu kämpfen – denn in dieser Welt ist wirklich gar nichts freundlich.

Lies of P ist perfekt für Feiertage ohne feierliches Trara, da ihr in diesem Spiel richtig tief versinken könnt. Ja, es wird frustig werden – aber dafür umso belohnender, wenn ihr den mächtigen Gegner schließlich doch erlegt.

Lies of P ist für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox Series erhältlich.

Lethal Company

Solltet ihr an den Feiertagen allein sein und diesen Umstand zumindest kurzzeitig ändern wollen, ist Lethal Company genau richtig für euch – solang ihr zudem auch ein wenig Horror vertragen könnt. Denn dieses Game setzt ganz auf eine gelungene Kommunikation – und auf menschliche Nähe. Wortwörtlich.

In diesem Spiel seid ihr im Auftrag einer raffgierigen Firma unterwegs – das Gefühl können einige Angestellte wahrscheinlich nachvollziehen. Hier aber bereist ihr ferne Planeten, die in Lethal Company zufallsgeneriert sind. Kein Planet gleicht also dem anderen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Eure Aufgabe ist es, wertvolle Ressourcen und Materialien zu sammeln und abzuliefern. Doch natürlich lauern auf diesen Planeten auch einige Wesen, die es auf euch abgesehen haben. Zum Glück aber habt ihr eure Mitspieler, mit denen ihr zusammen Strategien ausarbeiten und euch gegenseitig helfen könnt.

Aber nur, wenn ihr wirklich nah beieinander seid. Der Clou in Lethal Company ist nämlich, dass es die räumliche Nähe im Spiel braucht, damit die Kommunikation funktioniert. Wer alleine durch diese Welt stapft, der wird nicht weit kommen – und den wahren Horror erleben. In diesem Zusammenspiel mit den anderen aber können sich äußerst spaßig Dynamiken entwickeln, die jeden einsamen Feiertag zu einem Freudenfest machen können.

Lethal Company ist über Steam für den PC erhältlich.

Transport Fever 2

Auch Transportation kann ein Horror sein. Hier entsteht der Grusel aber nicht wegen grausiger Wesen, sondern wegen Unfällen, Stau oder Personalmangel. Transport Fever 2 ist eine Wirtschaftssimulation, in die ihr euch richtig tief reinknien könnt.

Das Hauptziel des Spiels besteht darin, ein gut funktionierendes Transportnetzwerk zu erstellen, um Waren und Menschen von einem Ort zum anderen zu befördern. Dabei müsst ihr verschiedene Herausforderungen wie topografische Hindernisse, wirtschaftliche Entwicklungen und die Bedürfnisse der Stadtbewohner berücksichtigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Transport Fever 2 bietet eine schicke Auswahl an Fahrzeugen, darunter Züge, Busse, Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe. Ihr könnt euch also recht frei entfalten – Hauptsache ist, dass am Ende alles rollt und die Wirtschaft floriert.

Solche Simulationsspiele sind bestens geeignet, um sich im Kleinklein zu verlieren. Denn jedes Details verändert etwas am Großen und Ganzen. Jede Optimierung, die ihr vornehmt, wird sich am Ende doppelt und dreifach auszahlen. Und damit ist Transport Fever 2 bestens geeignet, um die Arbeit für ein paar Tage hinter sich zu lassen – und stattdessen lieber im Videospiel zu arbeiten. Denn diese Arbeit macht wenigstens ordentlich Spaß.

Transport Fever 2 ist über Steam für den PC erhältlich.

