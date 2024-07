Diese 5 Tech-Vorhersagen bei den Simpsons sind tatsächlich in Erfüllung gegangen

Seit 1989 bringen die Simpsons ein Millionenpublikum vor dem TV zum Lachen. Doch die gelbe Familie aus der Evergreen Terrace ist nicht nur für ihren Humor und Slapstick bekannt. Im Laufe der Jahre sollen die Simpsons auch zahlreiche Vorhersagen rund um das Weltgeschehen und Politik gemacht haben.

Diese Tech-Vorhersagen der Simpsons waren richtig

Dementsprechend zeigen wir euch in unserer Bildergalerie weiter unten, welche technischen Errungenschaften die Simpsons im Laufe der Jahre vorhergesagt haben und damit goldrichtig lagen. Und damit meinen wir nicht Marges Aussage in Episode 350: „Wir können alles tun, seitdem Wissenschaftler die Magie erfunden haben.“

Wusstet ihr zum Beispiel, dass es schon in einer der frühen Episoden der Simpsons Technik wie Smartwatches und Videoanrufe gab? Beide Techniken kamen in ein und derselben Episode zum Einsatz, die das Jahr 2010 abbilden sollte. Damit lagen die Macher:innen hinter den Simpsons gar nicht so weit daneben. Ähnliche Technologien konnten gerade in den 2010er-Jahren mehr Popularität gewinnen und die Probleme der vorherigen Versionen beseitigen.

Außerdem hat ein Witz in den Simpsons dafür gesorgt, dass Apple mit Hochdruck an einer Verbesserung gearbeitet hat. Denn damals war eines ihrer Gadgets für eine besonders schlechte Handschrifterkennung bekannt. Damit solche Scherze nicht noch einmal vorkommen konnten, stürzte man sich bei Apple in die Arbeit an der Autokorrekturfunktion für das erste iPhone.

5 Tech-Zukunftsvorhersagen der Simpsons

5 Bilder ansehen 5 Tech-Entwicklungen, die die Simpsons korrekt vorausgesagt haben Quelle: Shutterstock/Pe3k

