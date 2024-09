Skyrim-Spieler will höchsten Berg mit Laufband erklimmen – und muss erst ein großes Problem lösen

In Skyrim müsst ihr viel laufen. Mit einem Laufband ist das anstrengender als mit einem Controller. (Bild: Bethesda)

Obwohl Skyrim seit 2011 auf dem Markt ist, finden Spieler:innen immer wieder Mittel und Wege, um das Spiel auf den Kopf zu drehen. Das dürfte hauptsächlich daran liegen, dass das Rollenspiel zahlreiche Mods erlaubt und auf dem PC ohnehin eine Vielzahl von ungewöhnlichen Ein- und Ausgabegeräten möglich sind. So hat zuletzt eine Streamerin Skyrim gespielt und dabei alle Schmerzen aus dem Spiel am eigenen Leib erlebt.

Die Berge von Skyrim erklimmen

Ein anderer Spieler namens „Shakemistake“ hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, den höchsten Berg von Skyrim zu erklimmen – mit einem Laufband. Der sogenannte „Hals der Welt“ ist der Ort, an dem sich die Graubärte befinden. Die Gelehrten spielen im Laufe der Geschichte des Spiels eine wichtige Rolle für unsere Spielfigur.

Um den Berg mit dem Laufband zu besteigen, hat der Gamer eine App namens Stepl genutzt. Diese trackt die Schritte über ein Smartphone. Es kann also einfach in der Hosentasche bleiben, während er Schritte auf dem Laufband macht, um sich in der Spielwelt zu bewegen. Und im ersten Anlauf klappte das gut – zu gut.

Denn schon nach 2.500 Schritten gelangte „Shakemistake“ auf den Berg. Laut seinen Zuschauer:innen ging das viel zu schnell. Die Spielwelt von Skyrim wurde stark herunterskaliert. In der Geschichte von Skyrim heißt es, dass es 7.000 Stufen bis zur Bergspitze gibt. Allerdings sind es Ingame maximal 700. Dementsprechend musste sich der Gamer etwas einfallen lassen.

Die Lösung: Die Spielfigur musste ebenfalls über Mods herunterskaliert werden. Als zusätzliche Herausforderung sorgte er für einen Anstieg auf seinem Laufband, um die Stufen des Skyrim-Berges zu simulieren. Das Ergebnis: Nach rund 8.000 Schritten erreichte er den Gipfel des Berges – erschöpft, aber erfolgreich.

