InnoEX: Die Zukunft der Smart Cities in Hongkong erleben

Der aktuelle Smart-Cities-Markt in Deutschland zeigt sich dynamisch und wächst stetig, da Städte und Gemeinden verstärkt in intelligente Lösungen und Technologien investieren, um ihre Infrastruktur zu modernisieren und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Laut einer Studie von eco, Verband der Internetwirtschaft e.V., und Arthur D. Little wurden allein im Jahr 2020 rund 4,7 Milliarden Euro in Smart-City-Projekte in Deutschland investiert. Die Investitionen konzentrieren sich dabei vor allem auf die Bereiche Mobilität, Energie, Verwaltung und Sicherheit. So hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat das Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“ aufgelegt, das Kommunen bei der Umsetzung von Smart-City-Projekten finanziell unterstützt. Städte wie Hamburg und Köln zeigen schon heute mit ihren digitale Plattformen und Online-Services für Behördengänge, wohin die Entwicklung in diesem Bereich strebt und drängt.

Hongkong als Knotenpunkt für Innovationen

Während die Smart-City-Initiativen in Deutschland jedoch erst an Fahrt aufnehmen, führen andere Städte wie Hongkong die Entwicklung an. Hongkong hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Knotenpunkt für Technologie und Innovation in Asien entwickelt. Die Stadt ist bekannt für ihre starke Infrastruktur, hochqualifizierten Arbeitskräfte und ihre ertragreiche Geschäftsumgebung, die sie mittlerweile zu einem attraktiven Ziel für Technologieunternehmen und Startups macht.

Mit dem Aufstieg von Hongkong als führendes Technologiezentrum in Asien fällt der Blick auch auf die bevorstehende InnoEX-Messe. Vom 13. bis 16. April 2024 findet in Hongkong unter dem Thema „Asia’s Most Anticipated I&T Event“ die 2. InnoEX statt, die gemeinsam von der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong (HKSAR) und dem Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisiert wird. Diese Messe, auch bekannt als die Hong Kong International Information Technology Expo, ist eine bedeutende Veranstaltung, die die Innovationskraft und Technologieentwicklung in Hongkong und der Region widerspiegelt.

Parallel dazu präsentiert die 20. Hong Kong Electronics Fair Spring Edition 2024 mit dem Thema „World’s Leading Electronics Marketplace“ die neuesten Innovationen aus dem Bereich der Elektronik. Die beiden Messen, die zu den Flaggschiffveranstaltungen der „Business of Innovation & Technology Week“ (BITWeek) in Hongkong gehören, bieten Tausenden von Ausstellern aus aller Welt eine Plattform, um ihre Technologien und Elektronikprodukte internationalen Käufern vorzustellen. Die beiden Ausstellungen haben insgesamt etwa 2.600 Aussteller aus mehr als 20 Ländern sowie regionalen Organisationen und Unternehmen, die an der Ausstellung teilnehmen, darunter Hongkong, Kanada, Festlandchina, Frankreich, Großbritannien, Japan, Thailand, Singapur, Indien und viele mehr.

Tech-Themen, die die Zukunft verändern

Themen, die auf der InnoEX behandelt werden, reichen von künstlicher Intelligenz über Blockchain bis hin zu Internet of Things – und auch Smart Cities werden beleuchtet. Die Messe bietet viele Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen in der Technologiebranche und dient als Treffpunkt für Branchenexperten und Innovatoren, um Ideen auszutauschen und Partnerschaften zu schließen. Darüber hinaus werden diverse Akademien, institutionelle Labore, Forschungszentren und Industrieorganisationen viele nationale Wissenschafts- und Technologieprojekte sowie andere technologische Projekte vorstellen. Auch Startups haben in diesem Zuge die Möglichkeit, wertvolle Verbindungen zu potenziellen Geschäftspartnern und Investoren zu knüpfen.

Innovationen aus der Elektronikbranche

Die Elektronikmesse umfasst ebenfalls verschiedene thematische Schwerpunkte. Ein besonderes Highlight ist die Tech Hall, in der eine Vielzahl von Erfindungen präsentiert wird, die auf Technologien wie Virtual Reality, Gesundheitstechnologie und Fitness sowie Robotik basieren. Die Start-up-Zone bietet Unternehmern zudem eine Plattform für Mentoring-Sitzungen und Pitching-Möglichkeiten. Während beider Messen findet eine Vielzahl an Veranstaltungen statt, darunter spannende Seminare zu aktuellen Technologiethemen, die von einflussreichen Tech-Experten und Meinungsführern geleitet werden.

Das Event im Überblick