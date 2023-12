So findest du das richtige smarte Licht für dich

Smartes Licht bietet dir viele Vorteile. Es sorgt dafür, dass du automatisch mit kühlem Licht für mehr Konzentration in den Homeoffice-Tag startest und abends bei warmweißem Licht besser entspannst. Auf Wunsch wechselst du von weißem Licht zu deiner Lieblingsfarbe oder inszenierst auf Knopfdruck aufwendige Farbeffekte – und zwar bei allen Leuchten im Raum auf einmal, wenn du magst. Das ist ideal für den Feierabend, fürs Gaming, fürs Dinner mit deinen Liebsten oder in jedem anderen Moment, den du in Stimmungslicht tauchen möchtest. Du sparst Energie, weil sich das Licht zu festen Uhrzeiten oder mithilfe eines Bewegungssensors nur dann einschaltet, wenn du es brauchst.

Bequemer Einstieg, große Auswahl

Govee Govee ist eine weltweit aktive Smarthome-Marke für umfangreich personalisierbare Stimmungsbeleuchtung und Haushaltsgeräte, mit denen du dein Wohnerlebnis kreativer und komfortabler gestaltest.

Das geht, weil in smarten Leuchtmitteln ein Funkchip und Steuerelektronik stecken. Dadurch bedienst du sie bequem per App, Sprachbefehl, Sensoren oder Funkschaltern. Am praktischsten ist es, wenn smarte Leuchtmittel die Funkstandards WLAN und Bluetooth verstehen. Dann reicht dir zum Steuern diejenige Technik, die oft sowieso schon da ist – ein WLAN-Router und dein Smartphone. Für den Einstieg brauchst du nicht mehr handwerkliches Geschick als für das Einschrauben einer Glühbirne in die Fassung oder das Aufstellen und in die Steckdose Einstöpseln einer Leuchte.

Smarte Lichtprodukte erhältst du in genauso breiter Auswahl wie normale: Es gibt sie als Glühlampen, LED-Streifen, Fertigleuchten für Tisch und Boden sowie Lichterketten und andere Dekolichter. Sinnvoll ist es, einen Hersteller zu wählen, der viele Kategorien abdeckt. Dann brauchst du nur eine App für alles. So ein Hersteller ist die Smarthome-Marke Govee, die dir mit hochwertigen smarten Lichtprodukten für drinnen und draußen zu erschwinglichen Preisen viele Optionen für den Einstieg in die intelligente Raumbeleuchtung bietet.

Einfach loslegen mit smarten Birnen, Streifen und Stehleuchten

Für den Start triffst du mit einer smarten LED-Glühbirne mit E27-Sockel eine gute Wahl. Weil sie das gängigste Schraubgewinde nutzt, passt sie in vorhandene Leuchten an Decke und Wand, auf dem Schreib- oder Beistelltisch. Da das Govee-Modell außer weißen auch rote, grüne und blaue LED besitzt, wechselst du flexibel von der Allgemein- zur bunten Stimmungsbeleuchtung, die aus den RGB-Grundfarben 16 Millionen Nuancen mixt.

Fertige Leuchten für Boden und Tisch wie die Lyra Stehleuchte sind ein komfortables Komplettpaket. Die bereits integrierte LED-Hardware steckt dabei in einem Designgehäuse, mit dem du etwa neben der Couch-Landschaft Lichtakzente setzt.

LED-Streifen eignen sich als Allrounder für Decke, Wand und Tisch. Mit originellen Farbverlaufseffekten sorgen sie für ein stimmungsvolles Wohnambiente. Zudem unterstützen sie wegen ihrer hohen Helligkeit auf mehreren Metern Länge die Grundbeleuchtung – etwa auf einer Arbeitsfläche oder hinter dem Computermonitor. Der flache LED Strip M1 schmiegt sich mit Klebepunkten an schmale Kanten von Möbeln oder an den Übergang zur Decke. Apple-Fans freut, dass sie den Streifen auch mit Homekit-Apps steuern können, weil er den neuen Smarthome-Standard Matter unterstützt.

Kreatives Dekolicht für die Wand

Variabel formbare LED-Leuchten dienen allein schon wegen ihrer Designoption als optisch reizvolle Wanddekoration. Ein besonders dekorativer Blickfang gelingt dir etwa mit der Streifen-Variante Neon Rope Light, die du wie ein Seil zu einer kreativen Form deiner Wahl biegst. Einen ausgefallenen optischen 3D-Effekt erzeugen die Glide Hexa Pro LED Light Panels, die zu großflächigen Zierelementen kombinierbar sind. Durch geometrische Farbverläufe entsteht eine plastische Wirkung, die die sechseckigen Paneele scheinbar wie Würfel in der Luft schweben lässt.

Feste feiern mit LED-Ketten – drinnen und draußen

Lichterketten sind Klassiker für die Fest- und Feierstimmung. Eine smarte Variante wie die Govee Christmas String Lights erstrahlt nicht nur im warmen Schimmer von LED-Kerzen, sondern auch in mehrfarbigen Verlaufsmustern. Weil du die animierten Effekte per App nach deinen Vorstellungen personalisieren kannst, setzt du damit wahlweise nicht nur den Weihnachtsbaum, sondern einen Platz deiner Wahl ganzjährig in Szene. Ein mehrstrangiges Modell wie die Govee Curtain Lights bietet noch spektakulärere Gestaltungsmöglichkeiten. Es besteht aus einer Reihe senkrecht herabhängender LED-Drähte, die eine Wand in eine Projektionsfläche für eine eindrucksvolle Lichtanimation verwandeln.

Eine Alternative zum modernen LED-Look sind Ketten, deren Lichter wie klassische Glühbirnen geformt sind und daher für nostalgische Vintage-Atmosphäre sorgen. Selbst wenn die Modellbezeichnung es nicht immer ausdrücklich vermerkt, sind viele smarte Lichterketten auch für draußen geeignet. Das ist der Fall, wenn sie gemäß den Schutzklassen IP44 oder IP65 gegen groben Schmutz und einen Regenschauer abgedichtet sind. Bei den vorgestellten Govee-Lichterketten ist das gegeben. Die nächste Feier kann also kommen – ob drinnen oder draußen!