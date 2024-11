So kannst du KI-Bilder direkt in Google Docs erstellen

Google führt einen neuen Bildgenerator ein, der auf Gemini AI basiert. Wie The Verge berichtet, sollen sich mit dem neuen Tool visuelle Elemente direkt in Google Docs erstellen und einfügen lassen. Damit tritt der Tech-Konzern in die Fußstapfen von Microsoft, das die KI-basierte Erstellung von Cliparts in seinen Office-Produkten schon seit Längerem ermöglicht.

Anzeige Anzeige

Neues Tool bietet viele Möglichkeiten

Das neue Tool wird für kostenpflichtige Workspace-Konten mit den Add-ons Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium oder Google One AI Premium zur Verfügung stehen. Wer bereits Zugriff auf die neue Funktion hat, findet sie unter dem Reiter „Einfügen“ im Menüpunkt „Bild“. Hier kann ein Prompt eingegeben werden, der beschreibt, was auf dem KI-generierten Element angezeigt werden soll.

Der Stil, in dem das gewünschte Bild erstellt wird, muss nicht im Prompt angegeben werden. Stattdessen steht ein Dropdown-Menü zur Verfügung, das die konkrete Gestaltung erleichtert. Hier können verschiedene Stile wie „Fotografie“ oder „Skizze“ ausgewählt werden.

Anzeige Anzeige

Nutzer:innen haben außerdem die Möglichkeit, zwischen einem quadratischen, horizontalen oder vertikalen Seitenverhältnis zu wählen. So wird sichergestellt, dass das KI-Bild auch wirklich in das Format passt, in dem es verwendet werden soll – sei es ein Flyer, eine Werbebroschüre oder eine Speisekarte. Auch Titelbilder, die sich über die gesamte Fläche eines Dokuments erstrecken, können auf diese Weise erzeugt werden.

Neuer Bildgenerator basiert auf Imagen 3

Das neue Feature verwendet Imagen 3, den neuesten Bildgenerator, den Google im August vorgestellt hat. Im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen soll Imagen 3 deutlich hochwertigere Ergebnisse mit mehr Details, einer besseren Beleuchtung und weniger Störelementen liefern.

Anzeige Anzeige

Das neue Tool zur Erstellung von KI-Bildern wird ab jetzt für sogenannte „Rapid Release“-Konten freigeschaltet. Der Prozess kann bis zu 15 Tage in Anspruch nehmen. Für reguläre Workspace-Accounts wird das Feature ab dem 16. Dezember schrittweise ausgerollt.

Mehr zu diesem Thema