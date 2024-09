Sony feiert 30 Jahre Playstation mit Konsolen im Retro-Look

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich sowohl Technik als auch Design der Playstation verändert: Immer moderner, im futuristischen Look präsentierten sich die unterschiedlichen Modelle. Die aktuellste Version wird die Playstation 5 Pro sein, die Ende September auf den Markt kommt, doch kurz darauf erscheint die PS5 Digital Edition sowie die PS5 Pro in limitierter Auflage im Retro-Look.

Damit wiederholt Sony den Verkaufs-Coup, denn bereits zum 20-jährigen Jubiläum legte das Unternehmen die damalige Playstation 4 in nostalgischem Design auf.

Zurück in die Zukunft: PS5 Pro im Look der PS1

Wie Sony erklärt, soll die Playstation 30th Anniversary Collection eine Hommage an die vergangenen Jahrzehnte sein: „Die neuen limitierten Designs zollen 30 wundervollen Jahren des Gamings Tribut – eine Reise, die durch die Leidenschaft und Unterstützung unserer Fans sowie talentierter Spieleentwickler möglich gemacht wurde“, heißt es in einer Mitteilung.

Inspiriert wurde der Retro-Look von der allerersten Playstation-Konsole, die am 3. Dezember 1994 in Japan auf den Markt kam. Der Release der Kollektion ist auf 12.300 Stück limitiert, jede Konsole ist mit einer Nummer versehen, die den Monat und das Datum der Erstveröffentlichung der Playstation repräsentiert. Die Anniversary-Kollektion greift das ursprüngliche Farbdesign der Playstation auf, kommt also in eben jenem Grau von 1994, und integriert es in die neueste Produktlinie der PS5-Hardware.

Einen genaueren Blick auf die Playstation 30th Anniversary Collection gewährt das Video von Sony Interactive Entertainment.

Jubiläums-Playstation in unterschiedlichen Ausführungen

Die Anniversary-Playstation wird in einem „Limited Edition Bundle“ als PS5 Pro erhältlich sein: Dieses Bundle beinhaltet die limitierte PS5 Pro Konsole mit zwei Terabyte SSD, Wi-Fi-7-Unterstützung sowie limitierten Zubehörteilen. Inkludiert sind auch der Wireless-Controller, eine Ladestation, Konsolen-Cover für ein Disc-Laufwerk (Disc-Laufwerk separat erhältlich), ein Vertikalständer und spezielle Sammlerstücke, wie zum Beispiel Aufkleber, Playstation-Shapes-Kabelbinder und ein limitiertes Poster.

Neue alte Generation: Konsolen, Handheld und Controller

Neben den Konsolen-Bundles werden die drei Controller-Typen auch separat erhältlich sein – ebenfalls im Retro-Design: Das Angebot umfasst die Playstation Portal Remote Player – 30th Anniversary Limited Edition, den Dualsense Edge Wireless Controller – 30th Anniversary Limited Edition (inklusive Tasche, Kabel, Stickkappen und Trigger) sowie den Dualsense Wireless Controller – 30th Anniversary Limited Edition.

Zu kaufen gibt es die Playstation 30th Anniversary Collection am 21. November 2024. Die PS5 Digital Edition 30th Anniversary ist ab 26. September 2024 über Playstation Direct und ab 10. Oktober 2024 bei Händlern vorbestellbar.

