Astronauten sollen die Wände hochgehen: Diese ungewöhnliche Übung soll auf dem Mond fit halten

Sieht so Astronauten-Training aus? (Foto: Royal Society Open Science)

Auf dem Mond ist die Schwerkraft deutlich geringer als auf der Erde. Das führt dazu, dass Menschen, die längere Zeit dort verbringen, deutlich an Muskelmasse verlieren. Besonders problematisch wird das, wenn sie zur Erde zurückkehren, da ihr Körper dann nicht mehr an die hier herrschende Schwerkraft gewöhnt ist.

Um diesem Effekten entgegenzuwirken, müssen Astronauten sich während ihrer Reise im All stets fit halten. Ein Forscherteam um Alberto E. Minetti schlägt eine ungewöhnliche Trainingsmethode vor, bei der die Mondbewohner an den Wänden ihrer Behausungen entlanglaufen. Das könnte helfen, die Muskel- und Knochenstruktur besser zu erhalten.

Inspiriert von einer Jahrmarktsattraktion

Die Idee, eine „Wall of Death“ auf dem Mond zu implementieren, wurde von der gleichnamigen Jahrmarktsattraktion inspiriert. Hier fahren Motorräder in einem steilen Zylinder an der Wand entlang.

Ein solches Konzept könnte auf dem Mond genügend laterale Kraft erzeugen, um dem Muskelschwund der Astronauten entgegenzuwirken. Um die Umsetzbarkeit dieser Methode zu prüfen, haben die Forscher Experimente durchgeführt. Hierbei wurden Personen mittels eines Krans unterstützt, um die Schwerkraft des Mondes zu simulieren, während sie an einer Wand entlangliefen.

Die Ergebnisse des Tests wurden mit Daten verglichen, die während eines Laufbandtrainings gesammelt worden waren. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass bereits kurze Trainingseinheiten in der „Wall of Death“ effektiv dem Muskelschwund auf dem Mond entgegenwirken könnten.

In der Praxis schon etwas schwieriger

Es ist nicht einfach, eine Jahrmarktsattraktion wie die „Wall of Death“ auf den Mond zu bringen. Daher schlagen die Forscher vor, dass Mondbewohner in runden Gebäuden leben könnten, wo sie die Möglichkeit hätten, an der Wand zu laufen. Das wäre eine Methode, um den Herausforderungen der geringeren Schwerkraft auf dem Mond zu begegnen.

Bereits im nächsten Jahr sollen Astronauten im Rahmen des Artemis-Programms zum Mond fliegen, und für 2026 ist eine Mission geplant, die Menschen auf die Mondoberfläche bringt. Darum wird es zunehmend wichtiger, geeignete Trainingsmethoden für die Astronauten zu entwickeln.

Die Studie, die diese Trainingsmethode vorschlägt, wurde im Journal Royal Society Open Science veröffentlicht.

