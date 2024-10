Sprach-KI: Ist es ethisch vertretbar, Stimmen zu klonen?

Egal, ob in Podcasts, in Kurzvideos auf Tiktok oder in der Werbung – immer häufiger kommen KI-Stimmen zum Einsatz. Moderator:innen können ihre Stimme digitalisieren und klonen lassen. Auf Tiktok erstellen User:innen Memes mit den Stimmen berühmter Persönlichkeiten wie Taylor Swift. Möglich wird das durch Voice-Cloning. Hier wird eine KI mit den Sprachaufnahmen einer Person trainiert. Am Ende weiß das Tool, wie der Mensch klingt und wie er Dinge betont. Ist die Sprach-KI gut trainiert, lässt sie sich kaum bis gar nicht vom Original unterscheiden. Ist das überhaupt ethisch vertretbar?