Starfield, die Games-Industrie und das große Hype-Problem

Immer wieder war die Rede von diesen 1.000 Planeten, die man in Starfield erkunden können soll. Viele Gamer fixierten sich also darauf. Ein Universum, das es frei zu entdecken und erkunden gibt. Die schier unendlichen Möglichkeiten in einer so gigantischen Spielwelt.

Anzeige Anzeige

Als Starfield dann erschien, musste das alles ein wenig eingeschränkt werden. Wirklich frei kann man hier kaum etwas erkunden. Egal, wie lange man auf einen Planeten zufliegt – landen können wir auf keinem von ihnen. Denn dafür braucht es ein paar Klicks in einem Menü.

Hype hilft niemandem

Das ist ein Beispiel dafür, wie Videospiel-PR für gigantische Hypes im Vorfeld eines Release sorgen kann. Games werden über viele Jahre entwickelt – und oft von Anfang an mit einer gigantischen Marketing-Kampagne begleitet. Länger als jedes andere Medium. Und damit wächst auch die Erwartung.

Anzeige Anzeige

Doch zeigt sich auch immer wieder, dass diese Hype-Trains auch schnell entgleisen können. Wenn etwa nicht das geliefert wird, was in etlichen Trailern versprochen wurde. Oder wenn die Gamer ein ganz anderes Bild von einem Spiel präsentiert bekommen; eines, das nicht der Realität entspricht.

Cyberpunk 2077 ist das wohl bekannteste Lehrstück dafür, was alles schiefgehen kann, wenn die Gaming-PR Versprechungen macht, die gar nicht eingehalten werden können. Und Gamer eine Erwartungshaltung haben, die niemals erfüllt werden kann.

Anzeige Anzeige

In der aktuellen Folge unseres Podcasts reden wir daher über Starfield und übertriebene Hypes in der Games-Industrie. Wir sprechen darüber, wieso schlussendlich niemand von diesem lautstarken Abfeiern profitiert. Die Studios nicht, die Gamer nicht – und am wenigsten die Entwickler und Entwicklerinnen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.