Starlink-Antenne: Neue portable Version Mini-Dish soll nur noch halb so groß sein. (Foto: Natalie Board/Shutterstock)

Spätestens, seit SpaceX die Starlink-Nutzung im Herbst 2022 auch unterwegs ermöglicht hat, etwa in Wohnmobilen oder auf Booten, wünschten sich Nutzer:innen eine kleinere Version der Satellitenschüssel. Die scheint jetzt bald auf den Markt zu kommen.

Neue Mini-Schüssel: Halb so teuer, halb so groß

Wie Elon Musk per X wissen ließ, soll „Mini-Dish“ in wenigen Monaten in einigen ausgewählten Regionen zur Verfügung stehen. Die kleinere Schüssel soll nicht nur bei den Maßen, sondern auch beim Preis um die Hälfte geringer sein als die große Schwester.

Wie aus Unterlagen der US-Kommunikationsbehörde FCC hervorgeht, die Starlinks Mini-Dish 2023 genehmigt hatten, soll das Empfangsgerät rund 29 mal 25 Zentimeter messen. Das entspricht in etwa der Größe – Höhe und Breite – eines Macbooks.

Mini-Dish soll in Rucksack passen

Über die Dicke ist derweil noch nichts bekannt. Auch zum Gewicht gibt es keine offiziellen Angaben. Laut Musk passt Mini aber bequem in einen Rucksack und soll innerhalb von fünf Minuten eingerichtet und funktionstüchtig sein.

Weil das Gerät über einen integrierten WLAN-Router verfügt, muss – anders als bei der aktuellen, größeren Variante – kein separater Router angeschlossen werden. Unterstützt wird laut den FCC-Angaben der WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) und 3×3 MIMO. Zudem soll ein Ethernet-Port an Bord sein, wie Cnet schreibt.

Mehrere 4K-Streams gleichzeitig möglich

Die Mini-Schüssel könnte etwas weniger leistungsstark sein als die größeren Starlink-Varianten. Musk zufolge seien aber immer noch mehrere 4K-Videostreams gleichzeitig möglich. Ähnliches gilt für Videoanrufe und Downloads größerer Datenpakete.

Einem von Musk geteilten Screenshot zufolge sind mit dem kleineren Empfangsgerät Übertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde, eine Upload-Geschwindigkeit von 11,5 Megabit pro Sekunde und eine Latenz von 23 Millisekunden möglich.

Zum Preis gibt es bisher lediglich die Ansage, dass er halb so hoch sei wie jener für die großen Schüsseln. Weil diese in den USA 499 US-Dollar kosten, wird hier mit einem Preis von 249 Dollar gerechnet. In Deutschland wären es entsprechend 225 statt 450 Euro.

Über Preis wird noch spekuliert

Allerdings bietet SpaceX neuen Starlink-Kund:innen aktuell einen Rabatt, nach dem die Satellitenempfangsgeräte zum Preis von 299 Dollar verkauft werden. Entsprechend wird auch über mögliche Kosten von 149 Dollar für die Mini-Dishes spekuliert. In Deutschland werden aktuell 349 Euro aufgerufen.

Wann genau Mini kommt und wie hoch der Preis genau ist, bleibt abzuwarten. Schon jetzt ist aber klar, dass die Antenne besonders für Wanderungen oder Ausflüge in unwegsames Gelände eine gute Option ist. Oder in den Worten von Elon Musk: „Diese Produkt wird die Welt verändern“.

