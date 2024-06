Starlink: Wann das Satelliteninternet auch für Smartphones verfügbar sein soll

Ende 2023 hat SpaceX Starlink-Satelliten ins All geschossen, die sich direkt mit einem unmodifizierten Smartphone verbinden können. Dadurch möchte der Anbieter in Zusammenarbeit mit T-Mobile auch in abgelegenen Regionen Internet per Satellit anbieten.

Aus einer Einreichung von SpaceX an die amerikanische Federal Communications Commission (FCC) geht hervor, dass das Internet vom Satelliten aufs Smartphone im Herbst 2024 in den USA starten soll.

Eine Bedingung dafür ist jedoch, dass alle Rahmenbedingungen geklärt sind und die FCC dem zustimmt.

Weitere Features in Planung

Zum Start sollen mit der Satellitenverbindung Textnachrichten, Sprachanrufe und Web-Browsing möglich sein. In Zukunft sollen allerdings weitere Features folgen, wie PC Mag schreibt.

Das Satellitennetzwerk kommt dabei nur zum Einsatz, wenn das normale Netzwerk von T-Mobile keine oder nur eine sehr schlechte Verbindung bietet. Es ist also in erster Linie als eine Art Notfall-Internet in abgelegenen Regionen gedacht.

Ob die FCC die Genehmigung erteilt, ist derweil noch unklar. SpaceX möchte, dass die Kommission die Gesamtbeschränkung für Funkfrequenzen lockert. Laut Unternehmen kann sie die Abdeckung mit Satelliteninternet in Notfällen untergraben.

Konkurrenten wie AT&T, Verizon und Dish Network werben allerdings dafür, diese Beschränkung beizubehalten, da sie vor Funkstörungen schützt.

Erster Satelliten-zu-Smartphone-Kontakt bereits gelungen

Mit der Technologie hat SpaceX bereits im Januar eine Textnachricht von einem Starlink-Satelliten direkt an ein Smartphone gesendet. Damit hat das Unternehmen gezeigt, dass eine direkte Verbindung der beiden Geräte durchaus möglich ist. Ob der Dienst dann tatsächlich im Herbst startet, wird sich zeigen müssen.

