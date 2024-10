Steam: Neues Horrorspiel nutzt Echtzeit-Geräuscherkennung, um euch zum Schleichen zu zwingen

Das Spielestudio Saber Interactive veröffentlicht wenige Wochen vor Halloween einen Trailer ihres neuesten Horrorspiels A Quiet Place: The Road Ahead. Die Besonderheit: Beim Verstecken vor Monstern verrät man sich nicht nur im Spiel durch ungeschicktes und lautes Verhalten – wer jetzt auch im echten Leben vor Schreck aufschreit, gibt seine Position den digitalen Monstern preis.

Horrorspiel setzt für maximale Immersion auf Geräusche im echten Leben

In Survival-Horrorspielen gilt es, nicht wahllos auf Gegner zu schießen, sondern mit den Ressourcen möglichst sparsam umzugehen – und den Monstern somit eher aus dem Weg zu gehen. A Quiet Place setzt zusätzlich auf Interaktionen in der realen Umgebung der Spieler. Mit sogenannter „real world noise detection“, also dem Abgreifen von Geräuschen mittels des Mikrofons, soll eine neue Stufe des Gruselns erreicht werden. Knackt der Stuhl oder fällt eine Flasche vom Tisch, erkennt das Spiel dies als Geräuschsignal und lotst die Monster auch im Spiel direkt zur Position der Spieler. Dieses Video zeigt die Spielmechanik:

Damit will der Entwickler Saber Interactive die Immersion, also die Vorstellung der Spieler, sie müssten sich wirklich vor dem Monster verstecken, erhöhen. Das Spiel basiert dabei auf der Film-Franchise A Quiet Place, in der die Stille eine wichtige Rolle spielt. Auch hier müssen die Protagonisten jedes Geräusch vermeiden, um nicht von den Aliens gefunden zu werden.

Erscheinen soll das Spiel am 17. Oktober aus der Verkaufsplattform Steam. Bereits jetzt kann A Quiet Place: The Road Ahead vorbestellt werden. Ganz neu ist die Spielmechanik jedoch nicht. Spiele wie Don’t Scream aus dem Jahr 2023 oder Phasmophobia aus dem Jahr 2020 haben bereits ähnliche Mechaniken eingeführt.

