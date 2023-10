Steam Scream: Alles zur Halloween-Aktion auf dem Spielemarktplatz

Der Spielemarktplatz Steam ist bekannt dafür, zu verschiedenen Anlässen umfangreiche Rabattaktionen zu veranstalten. Mit Steam Scream: The Revenge steht nun erneut eine solche Aktion in den Startlöchern, die bereits heute, am 26. Oktober, um 19 Uhr startet.

Diese besondere Aktion zieht sich über eine komplette Woche hin und endet am 2. November, ebenfalls um 19 Uhr deutscher Zeit. Im Fokus stehen dieses Mal Spiele, die perfekt in den Halloween-Charakter passen.

Hierzu zählen Horrorspiele, Survival-Games und andere Vertreter aus dem Gaming-Bereich, die eine düstere Seite offenbaren. Mit dieser Aktion bietet Steam allen Gruselfans eine ideale Gelegenheit, sich passend zur schaurigsten Zeit des Jahres mit neuen, erschreckend guten Spielen einzudecken.

Diese Spiele werden im Angebot sein

Steam hat bereits einige der Spiele enthüllt, die während des Aktionszeitraums vergünstigt erhältlich sein werden. Wir vermuten jedoch, dass dies nur die erste Welle von Spielen ist und es in den kommenden Tagen noch weitere Rabatte geben wird. Derzeit ist noch nicht bekannt, wie hoch die Rabatte ausfallen werden. Zu den rabattierten Spielen gehören:

Black Mesa

Metro Exodus

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Little Nightmares 2

Devour

Five Nights at Freddies: Security Breach

Remnant: From the Ashes

Have a nice Death

V Rising

Dead Space

Grim Dawn

Dredge

Hollow Knight

GTFO

Cult of the Lamb

Steam bietet einen offiziellen Trailer, in dem alle Spiele und weitere Informationen zur Aktion präsentiert werden. Dieser gibt einen guten Überblick darüber, was die Spieler während des Steam Scream Fests erwarten können.

Weitere Angebote

Neben den vergünstigten Spielen wird es auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach wieder Avatare, Hintergründe und andere Gimmicks im Halloween-Thema geben, um die festliche Stimmung auf Steam richtig zu zelebrieren. Diese Extras sind bei solchen Aktionen üblicherweise über den Punkteshop erhältlich.

