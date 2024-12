„Stellt keine Menschen mehr ein“: Werbeslogan einer KI-Firma sorgt für Kritik

Die KI-Firma Artisan wirbt laut der Lokalzeitung SFGate auf Plakaten in San Francisco mit dem Slogan „Stellt keine Menschen mehr ein“. Stattdessen werben sie für ihre „KI-Mitarbeiter“ oder Artisans, die in Unternehmen Verkaufsprozesse automatisieren und im Kundenservice unterstützen sollen.

Weitere Werbeslogans sind „Artisans beschweren sich nicht über eine Work-Life-Balance“ oder „Die Zoom-Kameras von Artisan werden niemals nicht funktionieren“.

In einem Videospot wirbt das Unternehmen für das Online-Tool „Sales Agent“ und behauptet, Artisan funktioniere ohne menschliche Eingaben und koste 96 Prozent weniger als eine menschliche Arbeitskraft.

Die Empörung ist groß

Gerade vor dem Hintergrund riesiger Entlassungswellen in der Tech-Branche sorgt die Werbekampagne im Netz für Empörung. Die britische Journalistin Natalie Fear nennt die Plakate etwa einen dystopischen Albtraum.

Auch der Social-News-Website Reddit hagelt es Kritik. Einige Nutzer begegnen der Kampagne hingegen mit Sarkasmus. So schreibt ein Nutzer: „Have an AI child, not a real one. They are much cheaper. Humans are so outdated.“ Also: Bekommt doch einfach KI-Kinder, keine echten Kinder. Sie sind viel billiger.

