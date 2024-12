Störungen im Ticker: Ausfälle bei Microsoft 365 – so könnt ihr die Programme trotzdem nutzen

Wenn Programme plötzlich nicht mehr funktionieren oder ihr euch mit Diensten nicht mehr verbinden könnt, ist das ärgerlich. Oft liegt das Problem aber nicht an eurem Endgerät. Stattdessen kommt es immer wieder zu Störungen bei den Anbieter:innen der Dienste und Programme. Damit ihr euch im Falle von Problemen schnell informieren könnt, ob wirklich eine Störung vorliegt, fassen wir euch diese in einem Ticker zusammen.

Anzeige Anzeige

Hier seht ihr immer auf einen Blick, welche großen Dienste aktuell mit Problemen kämpfen. Sollte es eine Übergangslösung geben, um die Störung zeitweise zu umgehen, geben wir euch diese ebenfalls an die Hand. Haben die Anbieter:innen die Störung beseitigt oder eine andere Lösung bereitgestellt, erfahrt ihr das auch im t3n-Störungsticker.

10. Dezember 2024: Störungen bei Microsoft 365

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zahlreiche Nutzer:innen berichten derzeit von Störungen bei Microsoft 365. Die Störung scheint sich dabei auf die Web-Versionen von Apps wie Outlook und Teams zu beschränken und seit 11 Uhr vermehrt aufzutreten. Wie Microsoft auf X bekannt gegeben hat, sucht das Team hinter den 365-Apps schon mit Hochdruck eine Lösung. Zunächst müssen sie dafür die Dienste überwachen und eine Ursache für die Störung ermitteln.

Anzeige Anzeige

Bis die Störung von Microsoft 365 behoben ist, empfiehlt das Unternehmen Nutzer:innen, die Desktop-Versionen der betroffenen Apps zu nutzen. So könnt ihr weiterhin auf die Dienste und die Daten innerhalb der Anwendungen zugreifen. Zudem rät Microsoft dazu, das Admin-Center zu Fehler „OO953223“ für weitere Informationen zur Störung zur Rate zu ziehen. Allerdings kritisieren viele Nutzer:innen von Microsoft 365, dass der Login in das Admin-Center durch die Störung nicht möglich ist. So bleibt euch derzeit nur, weiter abzuwarten, bis Microsoft die Störung behebt.

Das waren die größten Fehlprognosen der Tech-Geschichte

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Mehr zu diesem Thema