Project Strawberry: „Denkendes“ OpenAI-Modell soll innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheinen

Noch in diesem Monat soll ein neues KI-Modell von OpenAI auf den Markt kommen. Der Name: „Strawberry“. Und das Besondere daran: es soll ein „denkendes“ sein.

Anzeige Anzeige

Medien: Veröffentlichung noch im September

Mehreren Medienberichten zufolge plant OpenAI, sein neues KI-Modell noch in den nächsten zwei Wochen zu veröffentlichen. Es gilt als „KI-Produkt der nächsten Generation“ aus dem Hause OpenAI.

Warum es das Label „nächste Generation“ trägt, wird klar, wenn man den Berichten von The Information glaubt: Es soll nicht nur mathematische Probleme lösen können, mit denen es noch nie zuvor konfrontiert wurde, sondern „denkt“ auch über eine Frage nach, bevor es sie beantwortet.

Anzeige Anzeige

„Es gehe darum, Grenzen zu verschieben“

Bereits im Juli hatte es geheißen, „Strawberry“ ziele darauf ab, die fortgeschrittenen Denkfähigkeiten von KI-Modellen sowie ihre Fähigkeit zum Verstehen und Verarbeiten komplexer Informationen zu verbessern und OpenAI damit in die Lage zu versetzen, die Grenzen dessen zu erweitern, was seine Modelle leisten können.

„OpenAIs Streben nach menschlichem Denken ist nicht nur ein technologisches Wunder. Es gehe darum, Grenzen zu verschieben und in jedem Sektor neue Möglichkeiten zu eröffnen“, sagte Ghazenfer Mansoor, Gründer und CEO von Technology Rivers, in einem Interview mit der Onlineplattform pymnts.com. In der Wirtschaft könne KI die Verwaltung von Lieferketten „dramatisch“ verändern, Markttrends mit großer Genauigkeit vorhersagen und Kundenerlebnisse im großen Maßstab sehr persönlich gestalten, prognostizierte er.

Anzeige Anzeige

KI-Meme-Videos

7 Bilder ansehen KI verwandelt Memes in Videos Quelle: Foto: StockLite / Shutterstock

OpenAI arbeitet an großer Finanzierungsrunde

Ein Jahr nach der Einführung seines ersten KI-Produkts meldete OpenAI vergangene Woche, dass es mehr als eine Million zahlende Geschäftsnutzer:innen habe. Im April dieses Jahres waren es rund 600.000 gewesen. „Von der Neugestaltung der Lernweise von Schülern über die Optimierung der Patientenversorgung bis hin zur Umgestaltung der Art und Weise, wie Regierungen ihren Bürgern dienen, definiert KI die Arbeitsweise der Menschen neu“, sagte Brad Lightcap, Chief Operating Officer von OpenAI.

Während der Konzern noch im September „Strawberry“ auf den Markt bringen möchte, versucht er Berichten zufolge in einer Finanzierungsrunde „mehrere Milliarden Dollar“ aufzubringen. Daran erkennt man: OpenAI hat weiterhin Großes vor.

Mehr zu diesem Thema