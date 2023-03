Surface Hub 2S: Microsoft stellt Touchdisplay auf Teams Rooms um

Microsoft kündigt Teams Rooms auf dem Surface Hub 2S an. (Bild: Microsoft)

Einer Arbeitswelt, deren Grundkonzept hybrid ist, gerecht zu werden, ist auch eine Frage von Geräteportfolios und der auf ihnen laufenden Software. Jetzt wird der US-Software-Hersteller Microsoft sein Konferenzdisplay Surface Hub 2S in die Teams-Rooms-Familie überführen.

Team Rooms ist die Zukunft der Surface-Hubs

Der Hersteller will alle neuen Surface Hubs im Laufe des Jahres mit Teams Rooms ausliefern. Dann wird das Surface Hub 2S das erste Touch-fähige Board sein, auf dem Teams Rooms unter Windows ausgeführt wird.

Dadurch würden die am häufigsten nachgefragten Teams-Rooms-Funktionen wie Front Row, persistente Chats, konsistente Fernverwaltungsfunktionen und mehr verfügbar, schreibt Microsoft in einem Blogbeitrag. Vorhandene Surface-Hub-2S-Geräte sollen zu einem späteren Zeitpunkt umgestellt werden.

Auch Zoom und Webex möglich

Damit wird sich das Surface Hub 2S mit dem gesamten für Teams Rooms zertifizierten Zubehör für die Verwendung in jedem Besprechungsraum kombinieren lassen. Zusätzlich zu Microsoft Teams wird am Surface Hub 2S die Teilnahme an Zoom- und Webex-Besprechungen möglich sein.

Die aktuelle Windows 10 Team Edition auf Surface Hub 2S verspricht Microsoft bis zum 14. Oktober 2025 mit Sicherheitsupdates und kritischen Fehlerbehebungen zu versorgen. Das Surface Hub 2S geht für ab rund 9.700 Euro (50 Zoll) oder ab rund 26.000 Euro (85 Zoll) über die Ladentheke.

Mehr zu diesem Thema Microsoft Zoom