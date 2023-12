Weihnachten ist die Zeit, in der man mit seinen Liebsten zusammenkommt. Momente wie diese wollen festgehalten werden. Damit du dafür auch Platz auf deinem Smartphone hast, verlosen wir hinter dem 10. Türchen des t3n-Adventskalenders eine BeeDrive 2 TB smarte Festplatte.

Mach Platz für neue Erinnerungen auf deinem Smartphone und PC mit BeeDrive

BeeDrive ist dein persönlicher Data Keeper. Mit der kleinen, smarten Backup-Lösung sicherst du nicht nur Daten von deinem Laptop automatisiert, easy und schnell, sondern, wenn am Windows-PC* angeschlossen, ebenfalls Fotos und Dateien vom Smartphone – egal, ob von Zuhause oder von unterwegs.

Mit BeeDrive sicherst du Dateien von iPhones sowie Androids und machst so Platz für neue Erinnerungen! Möchtest du nur einzelne Dateien übertragen, kannst du diese in Sekundenschnelle beeDropen und im BeeDrive-Ordner direkt darauf zugreifen. Ebenfalls richtest du im Handumdrehen eine automatisierte 2-Wege-Synchronisation zwischen PC und BeeDrive ein – kinderleicht dank intuitiver Software und Benutzeroberfläche und dank SSD zudem super schnell.

Synology ist mit seinen NAS- und Cloud-Lösungen seit über 20 Jahren Backup-Experte. Mit über sechs Millionen Installationen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht für Privatkunden sowie Unternehmen den Umgang mit Daten eleganter, einfacher und sicherer zu gestalten. BeeDrive, die Backup-Einsteiger-Lösung, ist unser neuestes Produkt, welches die Datensicherung für Privatkunden noch einfacher und intuitiver macht.

Du willst BeeDrive gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

*Bald auch für macOS verfügbar.