Für alle, die im noch gar nicht so langen Winter bereits das Fernweh und die Reiselust gepackt hat, öffnet sich im t3n-Adventskalender heute das perfekte Türchen zur Welt, um stylisch und funktional den Koffer zu packen. Gewinne jetzt einen Rimowa Essential Cabin, den weltweit ersten Handgepäckkoffer aus Polycarbonat, der mit 36 Litern Volumen ausreichend Platz für Strandtuch, Flipflops und Swimwear bietet, um dem grauen Winter zu entfliehen.

Mit American Express die Welt entdecken

Gewinn und Sponsor hinter dem heutigen t3n-Adventskalendertürchen sind übrigens ein echtes „perfect match“, denn wie reist es sich besser als mit Rimowa und American Express®, einem der weltweit beliebtesten Anbieter von Kreditkarten mit umfangreichen Reise- und Versicherungsservices. Wenn du jetzt deine American Express Platinum Card beantragst, profitierst du nicht nur von einmalig 100 Euro Startguthaben sowie 150 Euro Restaurantguthaben und 120 Euro Entertainmentguthaben pro Jahr.

Als Platinum Card Inhaber profitierst du zusätzlich auch noch von 200 Euro für deine Reisen und unterwegs können du und dein Zusatzkarteninhaber jeweils mit einer Begleitperson in hunderten Airport-Lounges weltweit relaxen. Immer perfekt abgesichert mit einem weltweit geltenden Reiseversicherungspaket. Worauf wartest du? Jetzt einfach Amex Platinum Card holen, Flug buchen, Koffer packen und los!

American Express Platinum Card beantragen

Deine Chance auf den Rimowa Essential Cabin

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei American Express, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.