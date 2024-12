Hinter dem heutigen Türchen erwarten dich gleich zwei unverwechselbare Design-Highlights – stilvolle Begleiter, die frischen Wind in die Welt des Designs bringen.

Nothing Phone (2a)

Das Nothing Phone (2a) kombiniert eine beeindruckende Leistung mit futuristischem Design. Die teiltransparente Rückseite und das ikonische Glyph-Interface machen es zum echten Hingucker. Anpassbare Lichtsignale informieren dich über Anrufe oder Nachrichten, ganz ohne Blick auf den Bildschirm – perfekt für konzentriertes Arbeiten, Meetings oder Digital Detox Days.

Mit seinem MediaTek Dimensity 7200 Pro Prozessor läuft alles blitzschnell. Der 5.000-mAh-Akku hält bis zu zwei Tage, und dank der 45-Watt-Schnellladefunktion bist du in nur 20 Minuten wieder startklar. Auf dem 6,7 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz und 1.300 Nits Spitzenhelligkeit liefert brillante Farben, ideal für Fotos, Videos und Games. Das Dual-50-MP-Kamerasystem sorgt für realistische, beeindruckende Aufnahmen.

Nothing Ear (a)

Die preisgekrönten Nothing Ear (a) verbinden minimalistisches Design mit kraftvollem Klang. Die 11-mm-Keramiktreiber und die neuen Keramikmembranen garantieren klare Höhen und satte Bässe. Dank adaptiver Geräuschunterdrückung (ANC) passt sich der Sound perfekt an deine Umgebung an. Dank bis zu 42,5 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion sind sie der ideale Begleiter im Alltag.

Du willst das Nothing Phone (2a) und die Nothing Ear (a) gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

