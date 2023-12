Zähneputzen wie von einem anderem Stern: Hinter Türchen 13 des t3n-Adventskalenders verbirgt sich ein echter High-Tech-Star und frisch gebackener Testsieger von Stiftung Warentest: Die Oral-B iO10 mit iOsense.

Anzeige Anzeige

Mit innovativen Features und künstlicher Intelligenz zu nachweislich besseren Ergebnissen

Tauche ein in deine neue smarte Morgenroutine – mit dem Testsieger von Stiftung Warentest: Die Oral-B iO10 ist mehr als eine elektrische Zahnbürste, denn sie kommt in Begleitung des smarten Gadgets iOsense, einer smarten Ladestation, die dir durch Lichtimpulse auf intuitive Weise zu besseren Zahnputzergebnissen verhilft – für nachweislich sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.*

Hier geht’s zum Testsieger

Über Oral-B

Oral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.

Anzeige Anzeige

Oral-B iO10 mit iOsense gewinnen? Du willst diegewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Oral-B, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.

*Grender JM, et al. (2020): An 8-week randomized controlled trial comparing the effect of a novel oscillating-rotating toothbrush versus a manual toothbrush on plaque and gingivitis. Int Dent J. 2020.