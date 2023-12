Rennen in Hochgeschwindigkeit

Beim Carrera GO!!! „High Speed Showdown“ Set trägst du mit deinen Freunden spaßig-spannende Rennen auf 8,9 Metern Strecke aus. Mit den enthaltenen Handreglern kontrolliert ihr den Rennwagen des Meisters von 2022, Sheldon van der Linde, der den BMW M4 GT3 mit der Nummer 31 von Team Schubert Motorsport zu einigen Siegen führen konnte. Sein Gegner ist der schicke Ferrari 488 GT3 „Red Bull AF Corse No.30“, gesteuert von Liam Lawson, der in rot und blau nicht nur im Rennen sondern auch optisch überzeugen kann.

Motorsport-Spielspaß im Maßstab 1:43



Deine Freunde und du können sich auf ein lustiges und einzigartiges Fahrerlebnis freuen, wenn du mit deinen Slotcars über High-Speed Geraden, durch Steilkurven und über den Fly-Over flitzt. Das absolute Highlight sind die zwei Loopings, die für Action sorgen!

Mehr Infos zum Carrera Set

Du willst das Carrera GO!!! „High Speed Showdown“ Set gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Carrera, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.