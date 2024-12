Die tado° Thermostate bringen jeden Raum auf die richtige Wohlfühltemperatur und lassen sich komfortabel per App steuern. Du kannst Zeitpläne für jeden Raum erstellen und darauf vertrauen, dass nur dann geheizt wird, wenn jemand zu Hause ist. Die smarten Thermostate X sind einfach zu installieren und lassen sich dank der zukunftsweisenden Kommunikationstechnologien Matter und Thread noch einfacher mit anderen Smart Home Geräten verbinden.

Beim heutigen Gewinnspiel kannst du einen von zwei Gutscheinen für den tado° Webshop im Wert von jeweils 300 Euro gewinnen.

tado° ist ein richtiger Energieexperte: Das Unternehmen bietet neben smarter Heizungssteuerung auch einen dynamischen Stromtarif an, mit dem Haushalte die Stromkosten für den Betrieb von Wärmepumpen oder das Laden des E-Autos an der heimischen Wallbox senken können. Mit der einfachen, leicht zu nutzenden App kontrollieren sie den Großteil ihres Energieverbrauchs, senken die Energiekosten deutlich und treiben gleichzeitig die grüne Energiewende voran. Wie das funktioniert, erfährst du auf tado.com.

Mach mit beim Heizkosten sparen und nimm am Gewinnspiel teil. Viel Glück!

Du willst einen von zwei Gutscheinen für den tado° Webshop gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei tado°, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.