Hinter dem heutigen Türchen befindet sich das ASUS ExpertBook B3 Flip: Dein neuer Partner für maximale Flexibilität und starke Leistung. Ein bis zu Intel® CoreTM i3- Prozessor der 13. Generation, hohe Speicherkapazitäten und smarte Features ermöglichen zahlreicher Anwendungen gleichzeitig, egal ob Videokonferenz, Streamen oder Surfen.

Anzeige Anzeige

Sein vielseitiges und robustes Design verleiht ihm die Extraportion Mobilität und dank des 360°-Flip-Scharniers und hochklassigen Touchscreen entstehen völlig neue Perspektiven – in jeder Position. Das ExpertBook B3 Flip lässt sich federleicht vom Laptop zum Tablet verwandeln, um den Bildschirm klar und komfortabel sehen und teilen zu können. Dabei bleibt es auch außen besonders robust und trotz allen Widrigkeiten des Alltags, ausgezeichnet mit dem anspruchsvollen Militärstandard MIL-STD 810H für Widerstandsfähigkeit.

Du willst das ASUS ExpertBook B3 Flip gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei ASUS, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.