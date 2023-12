Wie wär’s mit einem Kurztrip zum Konzert nach London, zum Tennis nach Paris oder zum Shopping nach Mailand? Hinterm heutigen Türchen unseres t3n-Adventskalenders verbirgt sich ein perfekter Reisebegleiter: Sichere dir jetzt die Chance auf einen Rimowa Essential Cabin, den weltweit ersten Handgepäckkoffer aus Polycarbonat mit Platz für 36 Liter Gepäck und deine spontanen Abenteuer.

Anzeige Anzeige

American Express: Guthaben, um es gut zu haben

Apropos Reisebegleitung: Ganz gleich, wohin es dich verschlägt – mit American Express®, dem heutigen Sponsor unseres Preises, reist es sich weltweit noch entspannter, sicherer und vor allem erlebnisreicher. Die American Express Platinum Card verschafft dir z.B. Upgrades bei vielen Hotelpartnern. Mit dem jährlichem 200 Euro Reise-, 150 Euro Restaurant- und 90 Euro Shoppingguthaben steigt dein Kurztrip-Budget, einsetzbar z.B. für bleibende kulinarische Erlebnisse in über 1.400 Restaurants weltweit. Für Entspannung sorgt die Platinum Card unterwegs mit Zugang zu Airport-Lounges in aller Welt sowie mit einem umfangreichen Reiseversicherungspaket. Hol dir jetzt die Platinum Card aus Metall von American Express und sichere dir neben vielen spannenden Abenteuern auch noch 100 Euro Startguthaben.

American Express Platinum Card

beantragen

Rimowa Essential Cabin gewinnen? Du willst dengewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.