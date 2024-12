Dieses innovative Set bietet eine perfekte Lösung für eine moderne und smarte Beleuchtung und bringt Farbe und Stil in dein Zuhause. Mit 33 Watt ist das Set so leistungsstark, dass es optimal als Arbeitslicht in der Küche oder am Home-Office Platz eingesetzt werden kann, der flexible LED Strip bietet dir unzählige Möglichkeiten. Die RGBW-Funktion lässt den Strip sekundenschnell von farbigem Licht über tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung wechseln. Die Beleuchtung lässt sich dank des Gateways ganz nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen von zu Hause oder unterwegs steuern.

Mit dem Paulmann-smik-Gateway lassen sich Haus und Garten smart zum Leuchten bringen. Das Gateway ist handlich kompakt und fügt sich mit seiner eleganten und schlichten Farbgebung nahtlos in alle Wohnräume ein. Das Licht lässt sich ganz nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen per App, Sprache oder Schalter steuern. Es lassen sich Routinen für automatische Abläufe erstellen und mit den verschiedenen Weißtönen und Millionen von Farben in verschiedenen Helligkeiten lässt sich ein individuelles smartes Licht-Erlebnis schaffen.

Paulmann Licht ist einer der führenden Hersteller in der Lichtbranche mit einem Vollsortiment von über 2.500 Lichtprodukten und -systemen für individuelle Lichtgestaltungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Viele dieser Produkte sind smart steuerbar, sodass du deine Lichtlösungen bequem per App, Sprache oder Schalter kontrollieren kannst.