Der alljährliche Vorsatz für mehr Sport, Wellness und Fitness gelingt dir mit dem heutigen Gewinn noch besser. Keine Ausreden mehr, denn mit WHOOP 4.0 startest du fit ins neue Jahr.

Tue etwas für dein Wohlbefinden

WHOOP 4.0 ist das innovativste Fitness- und Gesundheits-Wearable auf dem Markt und ist gleichzeitig dein personalisierter digitaler Fitness- und Gesundheitscoach, der dir rund um die Uhr und in Echtzeit Erkenntnisse über Schlaf, Erholung und Training sowie direkt umsetzbares Feedback zum Erreichen deiner eigenen Ziele liefert. Bei WHOOP geht es also nicht nur um das bloße Tracking, sondern auch ums Coaching: WHOOP lernt deine Normalwerte und die Muster deines Körpers kennen, um dich mit individuellen Empfehlungen zu coachen. Damit du dein Trainingsprogramm, deine Gewohnheiten und deinen Lebensstil optimieren kannst.

Die neue Technologie nutzt eine verbesserte Sensorkonfiguration für optimale Genauigkeit und umfasst die Any-Wear™ Technologie in Verbindung mit der ersten intelligenten Apparel Linie überhaupt – WHOOP Body -, die eine problemlose Datenerfassung an verschiedenen Stellen des Körpers ermöglicht.

Dank massiver Optimierungen bei der Datenerfassung und Datenverarbeitung durch leistungsfähigere Sensoren ist WHOOP 4.0 ein Drittel kleiner als das Vorgängermodell. Die Akkulaufzeit wurde auf fünf Tage optimiert. Das WHOOP 4.0 kann dich jeden Morgen zur gewünschten Zeit geräuschlos per Vibration am Handgelenk wecken. Dank branchenführendem Schlaftracking, das die Nacht hindurch kontinuierlich deine Schlafphasen ermittelt, kann der verbesserte WHOOP Schlafcoach den lautlosen Wecker auch intelligent auslösen – entweder, wenn du dein Schlafziel erreicht hast, oder um deine tägliche Erholung zu optimieren.WHOOP 4.0 ist außerdem in der Lage, den Sauerstoffgehalt des Blutes (SPO2) zu berechnen, um weitere Einblicke in die eigene Gesundheit zu ermöglichen. Verfolge mit dem Tracker deine Herzfrequenz, Hauttemperatur, Blutsauerstoffgehalt, Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität live in einer Ansicht. Lade einfach 30- oder 180-Tage-Trends dieser Messwerte herunter und exportiere sie in ein PDF-Dokument, das du mit einem Fitnesscoach, Trainer, Haus oder Facharzt teilen kannst. Mit dem verbesserten, wasserdichten Akkupack können Mitglieder WHOOP unterwegs aufladen und den Akkustand durch doppeltes Antippen anzeigen. WHOOP 4.0 ist das erste Produkt der Welt, das mit Siliziumanoden-Batteriematerialien von Sila betrieben wird. Die neue Batterie wurde mit verbesserter Zellkonfiguration und langer Laufzeit entwickelt und liefert eine 17 Prozent höhere Energiedichte als WHOOP 3.0, was ein neu gestaltetes Produktdesign ermöglicht, das auch WHOOP Body ermöglicht.

Im September dieses Jahres präsentierte WHOOP den brandneuen WHOOP Coach – eine fortschrittliche generative KI-Funktion, die eine Revolution im Markt für Wearable-Technologie verspricht. Die generative künstliche Intelligenz des WHOOP Coach nutzt die genaue Kenntnis der persönlichen Ziele und die einzigartigen biometrischen Daten seines Nutzers sowie die neuesten leistungs- und sportwissenschaftlichen Erkenntnisse, um in Sekundenschnelle hochindividuelle, personalisierte Antworten auf die eigenen Gesundheits- und Fitnessfragen zu geben. Zu den WHOOP Mitgliedern zählen unter anderem NFL-Superstar Patrick Mahomes, die NBA Superstars LeBron James und Kevin Durant sowie Michael Phelps und Rory McIllroy. WHOOP ist aber ein Wearable nicht nur für die Sportler, sondern für alle, die ihre Leistung verbessern möchten. Studien zeigen, dass WHOOP das Verhalten positiv verändern kann, den Schlaf erhöhen und physiologische Biomarker verbessern kann

Du willst eine WHOOP-Mitgliedschaft inkl. WHOOP 4.0 gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.