Das Jabra Evolve2 65 Flex ist perfekt für hybrides Arbeiten gestaltet. Mit einem klaren Fokus darauf, konzentriertes Arbeiten und nahtlose Meetings zu ermöglichen, kommt das Headset mit optimiertem professionellem Klang und erstklassiger Musikwiedergabe.

Das einzigartige Falt- und Transportdesign mit zusammenklappbarem Kopfbügel und schlanken Ohrmuscheln macht das Headset komfortabel und handlich. Die erstklassige Hybrid Active Noise Cancelation (ANC) Technologie und die enganliegenden Memory Foam-Ohrmuscheln isolieren dich noch besser von der Umgebung. Dank der Jabra Air Comfort Technologie und flexiblen Hörmuscheln passt es sich jeder Bewegung an und bietet unübertroffenen Tragekomfort, selbst bei langen Tragezeiten.

Darüber hinaus punktet das Jabra Evolve2 65 Flex mit einem 360°-Busylight, einem versteckten Mikrofonarm und Zertifizierungen für führende virtuelle Meeting-Plattformen. Es ermöglicht bis zu 32 Stunden Musikgenuss und bis zu 20 Stunden Gesprächszeit, optimal für den ganztägigen Einsatz. Mit einer weichen Aufbewahrungstasche aus nachhaltigem Material lässt sich das Headset zudem mühelos verstauen.

Jabra ist ein führender Anbieter von Audio-, Video- und Kollaborationslösungen, der innovative Produkte entwickelt, die sowohl für Unternehmen als auch für dich optimale Leistung bieten.

Du willst das Jabra Evolve2 65 Flex gewinnen?

